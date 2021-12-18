Necati Ateş'ten hakeme sert tepki! "Galatasaray oyuncusuna lan diyemezsin"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü oyuna sonradan giren Mostafa Mohamed atarken Medipol Başakşehir'in golünü ise Stefano Okaka attı. Başakşehir'de Duarte, 90+4. dakikada iki sarı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ardından hakem Zorbay Küçük'ü eleştiren ve Kerem Aktürkoğlu ile aralarında geçen konuşmadan bahseden Necati Ateş, "Zorbay diyeceğim ona. Hakem demeyeceğim. Geldi Kerem, bana 'Lan' kelimesini kullandı dedi, 'Gidin lan buradan' demiş. Galatasaraylı futbolcusu bir şey derse sarı gösterirsin, ileri giderse kırmızı dersin. Sen Galatasaray oyuncusuna bunu diyemezsin. Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşuyor. Sarı kart yarın mı göstereceksin diyoruz, bir gün onu da gösteririz diyor. Oyuncu bir pozisyondan çıkmıştır, koşmuştur, nabzı 220 olmuştur. Ben nasıl böyle dersin dedim, 'Senin oyuncun yalancı' dedi" ifadelerini kullandı.



