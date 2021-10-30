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Necati Şaşmaz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına katı

30.10.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Şaşmaz, "Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Necati Şaşmaz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına katı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı, Cumhuriyet'in 98. yılında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen açılış törenine birçok ünlü sanatçı katıldı.

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'Kurtlar Vadisi' dizisinin efsane karakteri 'Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz da AKM'nin açılış törenine katılan isimlerdendi.

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Taksim Meydanı'ndan yürüyerek gelen oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere selam vermeyi ihmal etmedi. Hayranlarının yoğun ısrarını kırmayan Şaşmaz, birçok vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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AKM hakkında konuşan oyuncu, "Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi
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Necati Şaşmaz
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