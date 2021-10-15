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Necdet Ayaz, Türkiye Atletizm Federasyonu başkan adaylığından çekildiğini açıkladı

15.10.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necdet Ayaz, Türkiye Atletizm Federasyonu başkan adaylığından çekildiğini açıkladı

Eski milli atlet Necdet Ayaz, Türkiye Atletizm Federasyonu başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

Ayaz, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Eylül'de "Doğru, dürüst ve saygın başarılara..." sloganıyla Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına aday adayı olduğunu hatırlattı.

Spor camiası nezdinde bu adaylığının Türk atletizmi için olumlu bir adım olarak görülmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Ayaz, "Bu genel kanaatin verdiği enerji ve moralle çalışmaya başlayınca, gördüğüm engeller beni ciddi anlamda üzdü. Çünkü yüzde 15 delegenin imzasının alınması, tabiri caizse adayların dilenci konumuna düşürülmüş olmasıdır. Danıştayın iptal kararındaki nedenlerden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Garip olan durum ise bazı federasyonların Danıştay kararına uymayarak seçim yapacak olmasıdır. Maalesef bizim federasyonumuz da Danıştay kararına uymayanlar arasındadır." ifadelerini kullandı.

Delege listesinin yayımlandığı 1 Ekim'den itibaren yaptığı çalışmalarda etik olmayan durumlarla karşılaştığını öne süren Ayaz, adaylıktan çekilmesine sebep olan durumları şu şeklide aktardı:

"Mevcut federasyon başkanının, 281 kişilik delege listesini ilan etmeden önce başkanlık pozisyonunu kullanarak birçok kulüp ve delegeye ulaşıp, malzeme dağıtarak imza alması. Demokratik ve çoğulcu bir katılımın önlenmesi için şahsım ile diğer adayların önünün kesilmesi için mükerrer oy oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması. Faal olmayan antrenör, hakem ve en fazla milli olan sporcular arasında çekilmesi statü gereği olan kurada, çok sayıda önemli sporcunun bulunmaması. Mevcut federasyonun yönetim kurulu üyesi 4 kişinin, önemli bir kulübümüzün delege listesinde yer alması."

Yaşamının her safhasında sportmenliği ve ahlaki kuralları ön planda tutan biri olduğuna dikkati çeken Ayaz, "İlkelerimden ödün vermeden duruş sergilemek, yan yollara ve hilelere sapmadan, başı dik olarak atletizmde 'Doğru, dürüst ve saygın başarılar' elde edilmek için aday olmuştum. 1 Ekim'den bugüne kadar yaptığım çalışmalarda, etik kurallara uyulmayan, demokratik ve yasal olmayan bu seçim yarışını sürdürmemin doğru olmayacağı gerçeğiyle karşılaşmış bulunuyorum. Bu nedenle mensubu olmaktan gurur duyduğum Türkiye Atletizm Federasyonunun başkan adaylığından çekilmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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