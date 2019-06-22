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Necdet Ergezen: Beşiktaş, Lecce'nin Burak Yılmaz teklifini reddetti ve görüşmeler bitti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.06.2019 17:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldız ismi Dorukhan Toköz'ün menajerliğini yürüten Necdet Ergezen, İtalyan basınına Burak Yılmaz'ın Lecce'ye transfer olma ihtimalini değerlendirdi. Ünlü menajer, golcü oyuncu için yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını söyledi.

Necdet Ergezen: Beşiktaş, Lecce'nin Burak Yılmaz teklifini reddetti ve görüşmeler bitti

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, İtalya Serie A'ya yeni yükselen Lecce'nin ilgisi hakkında net açıklamalarda bulundu.

İtalya'da Lecce'ye yakın bir internet sitesine konuşan Ergezen, ''Beşiktaş, Lecce ile yaptığı görüşmede Burak Yılmaz'ı satmayacağını söyledi ve görüşmeler bitti.'' dedi.

LECCE'NİN BURAK YILMAZ TEKLİFİ

Burak'ın avukatı ile Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso bir araya gelerek görüşmüş ve Milli futbolcuya 2 yıllık sözleşme için toplam 3 milyon euroluk bir teklif sunulmuştu. Lecce, Beşiktaş'a ise 3.5 milyon euro bonservis ücreti önermiti.

KARİYERİNİ BEŞİKTAŞ'TA BİTİRMEK İSTİYOR

Eşinden ayrılan ve kızları Nazlı ile Derin'den ayrı kalmak istemeyen Burak Yılmaz ise kariyerinin son döneminini İstanbul'a geçirmek istiyor ve kariyerine de Beşiktaş forması altında son vermeyi planlıyor.

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