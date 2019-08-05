SPOR

Necip Uysal 10 gün sahalardan uzak kalacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Necip Uysal'ın 10 gün takımdan uzak kalması bekleniyor.

Necip Uysal 10 gün sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş Futbol Takımı'nın İtalyan ekibi Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın derin kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının 10. dakikasında rakip oyuncuya müdahale etmek isterken ayağı zemine takılan ve maçın 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Necip Uysal'ın yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

PARTNERAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktıAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktı
Beşiktaş stoperini buldu! 3 yıllık anlaşma...Beşiktaş stoperini buldu! 3 yıllık anlaşma...
Avusturya Beşiktaş'a yaramadıAvusturya Beşiktaş'a yaramadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş necip uysal

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Kolarov transferi bitti! İşte maliyeti...

Kolarov transferi bitti! İşte maliyeti...

Ve Ribery imzayı atıyor! Yeni takımı...

Ve Ribery imzayı atıyor! Yeni takımı...

Süper Lig'de Cenk Tosun bombası!

Süper Lig'de Cenk Tosun bombası!

Skrtel sürprizi! Açıklama geldi

Skrtel sürprizi! Açıklama geldi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Karar verildi

Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Karar verildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Beşiktaş'tan 3 transfer bombası

Beşiktaş'tan 3 transfer bombası

Beşiktaş'ın yeni formaları ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni formaları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Necip Uysal 10 gün sahalardan uzak kalacak

Necip'in durumu belli oldu

Beşiktaş Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşma sağladı!

Beşiktaş stoperini buldu! 3 yıllık anlaşma...

Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor

Avusturya Beşiktaş'a yaramadı

Beşiktaş'tan Martin Skrtel açıklaması!

Skrtel sürprizi! Açıklama geldi

Beşiktaş kampı yenilgiyle tamamladı!

Beşiktaş kampı yenilgiyle tamamladı!

Beşiktaş'ta Necip Uysal da sakatlık kervanına katıldı

Beşiktaş revire döndü! 8. sakatlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.