SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Necla Güngör: Bir tek bizim ligimiz yok

Necla Güngör: Bir tek bizim ligimiz yok

FUTBOL HABERLERİ  | 02.12.2020 08:03 | Son Güncelleme

2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki son maçında Rusya ile karşılaşan A Milli Kadın Futbol Takımı sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçtan sonra açıklama yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, "Şu anda rakiplerimiz Rusya ve Hollanda’nın ligleri devam ediyor. Bir tek bizim ligimiz yok, Bizse ligi olmayan bir takım olarak yine de iyi mücadele etmeye çalışıyoruz" dedi.

Necla Güngör: Bir tek bizim ligimiz yok

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Arslan Zeki Demirci Emirhan Spor Kompleksi’nde, Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Sandra Braz Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves Santos hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma ay yıldızlı sporcuların vuruşuyla başladı. İlk yarısında oldukça tutuk oynayan Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları 29'uncu dakikada Anna Belomyttseva ve 45. dakikada Marina Fedorova'nın gollerine engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı Rusya’nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıkan A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları 55. dakikada Derya Arhan’ın golüyle skoru 2-1’e getirdi. Golün ardından beraberliği sağlamak için rakip kaleye sürekli atak yapan kadın milliler, kazandıkları pozisyonları gole çeviremeyince sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ay yıldızlı ekip, oynadığı 10 maçta topladığı 5 puanla A Grubu'nu 5. sırada tamamladı.

"YENİLDİĞİMİZ İÇİN MUTSUZUZ"

Maçın ardından açıklama yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, karşılaşmanın çok yüksek tempoda oynandığını belirterek, "Grup 2'ncisiyle oynadığımız ve gerçekten kızlarımızın çok iyi mücadele ettiğini düşündüğüm bir maç oldu. Yenildiğimiz için mutsuzuz tabii. Çok daha iyi bir oyun sergileyebilirdik" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de kadın futbol liglerinin başlamadığını anlatan Güngör, "Türkiye’de kadın futbol ligleri olmadığı için kondisyonumuzu istediğimiz seviyelere çıkartamadık. Nasıl yapıyoruz, biz milli takım olarak oyuncularımıza bireysel antrenmanlar gönderiyoruz. Bireysel antrenmanlarını takip ediyoruz. Kulüplerimizden rica ediyoruz, kulüplerimiz de bizi kırmıyor, kendi antrenörleriyle beraber aynı zamanda kızlarımızla antrenman yapmaya çalışıyorlar. Futbol maç oynandıkça kondisyonun sağlandığı ve maç oynandıkça ileriye götürüldüğü bir spor. Bunun eksikliğini de işte sahada görüyoruz. Şu anda rakiplerimiz Rusya ve Hollanda’nın ligleri devam ediyor. Bir tek bizim ligimiz yok, onlar 10’ncu ve 11’inci haftalarını oynuyorlar. Bizse ligi olmayan bir takım olarak yinede iyi mücadele etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

A Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'ya 2-1 yenildiA Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'ya 2-1 yenildi

"PLANIMIZ BİR AN ÖNCE LİGİ AÇMAK"

Covid-19 salgınının bütün dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkilediğini vurgulayan Necla Güngör, "Planımız bir an önce ligi açmak ama tabii ki her şeyden önce insan sağlığı çok önemli. Bu kadar sıkıntılı bir durumdayken, ligin açılıp açılmayacağı ile ilgili bir planlama mutlaka yapacağız" dedi.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyleyen Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Kupası'nın ön elemeleri oynanacak. Bundan sonraki en büyük hedefimiz, o elemelerde elimizden gelenin en iyisini yapmak. Bu maçlar zaten bizim için aslında bir prova niteliğindeydi. Bizim hedefimiz çok iyi kurulmuş bir kadroyla Dünya Kupası'nda ses getirmek. İlk hedefimiz eleme grubundan çıkmak. Kızların son derece iyi bir mücadelesi var. Bu mücadelenin üstüne biraz daha kondisyon ve ligin başlamasıyla birlikte artan bir süreç olmasını temenni ediyoruz."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Milliler Rusya'ya yenildiMilliler Rusya'ya yenildi
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı
Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı
Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!
Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler!
Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler!
Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi!
Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi sonrası gönderme
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi sonrası gönderme
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Necla Güngör: Bir tek bizim ligimiz yok
'Bir tek bizim ligimiz yok'
A Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'ya 2-1 yenildi
Milliler Rusya'ya yenildi
ÖZET | BB Erzurumspor - FT Antalyaspor maç sonucu: 2-2
Gol düellosunda galip yok
Levent Numanoğlu: Oğlum küçükken Galatasaray'ı tutuyordu
Derbinin hakemi hangi takımlı? Babası açıkladı!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi! İşte son durumu
İşte Yılmaz Vural son durumu
ÖZET | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2 -2
Gaziantep'te nefes kesen maç!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.