Necla Güngör: Bir tek bizim ligimiz yok

Maçın ardından açıklama yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, karşılaşmanın çok yüksek tempoda oynandığını belirterek, "Grup 2'ncisiyle oynadığımız ve gerçekten kızlarımızın çok iyi mücadele ettiğini düşündüğüm bir maç oldu. Yenildiğimiz için mutsuzuz tabii. Çok daha iyi bir oyun sergileyebilirdik" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de kadın futbol liglerinin başlamadığını anlatan Güngör, "Türkiye’de kadın futbol ligleri olmadığı için kondisyonumuzu istediğimiz seviyelere çıkartamadık. Nasıl yapıyoruz, biz milli takım olarak oyuncularımıza bireysel antrenmanlar gönderiyoruz. Bireysel antrenmanlarını takip ediyoruz. Kulüplerimizden rica ediyoruz, kulüplerimiz de bizi kırmıyor, kendi antrenörleriyle beraber aynı zamanda kızlarımızla antrenman yapmaya çalışıyorlar. Futbol maç oynandıkça kondisyonun sağlandığı ve maç oynandıkça ileriye götürüldüğü bir spor. Bunun eksikliğini de işte sahada görüyoruz. Şu anda rakiplerimiz Rusya ve Hollanda’nın ligleri devam ediyor. Bir tek bizim ligimiz yok, onlar 10’ncu ve 11’inci haftalarını oynuyorlar. Bizse ligi olmayan bir takım olarak yinede iyi mücadele etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"PLANIMIZ BİR AN ÖNCE LİGİ AÇMAK"

Covid-19 salgınının bütün dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkilediğini vurgulayan Necla Güngör, "Planımız bir an önce ligi açmak ama tabii ki her şeyden önce insan sağlığı çok önemli. Bu kadar sıkıntılı bir durumdayken, ligin açılıp açılmayacağı ile ilgili bir planlama mutlaka yapacağız" dedi.