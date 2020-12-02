SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. A Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'ya 2-1 yenildi

A Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'ya 2-1 yenildi

FUTBOL HABERLERİ  | 02.12.2020 07:50 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

A Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'ya 2-1 yenildi

A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki son maçında Rusya'ya mağlup oldu. Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçı, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Sandra Braz Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves Santos hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmada ay-yıldızlı takımın golünü 55. dakikada Derya Arhan attı. Rusya'nın gollerini ise 29. dakikada Anna Belomyttseva ve 45. dakikada Marina Fedorova kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 5 puan topladı ve turnuvadan elendi. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
İşte Yılmaz Vural son durumuİşte Yılmaz Vural son durumu
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'iİşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı
Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı
Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!
Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler!
Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler!
Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi!
Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi sonrası gönderme
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi sonrası gönderme
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Necla Güngör: Bir tek bizim ligimiz yok
'Bir tek bizim ligimiz yok'
A Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'ya 2-1 yenildi
Milliler Rusya'ya yenildi
ÖZET | BB Erzurumspor - FT Antalyaspor maç sonucu: 2-2
Gol düellosunda galip yok
Levent Numanoğlu: Oğlum küçükken Galatasaray'ı tutuyordu
Derbinin hakemi hangi takımlı? Babası açıkladı!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi! İşte son durumu
İşte Yılmaz Vural son durumu
ÖZET | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2 -2
Gaziantep'te nefes kesen maç!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.