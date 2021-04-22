Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolu yükselen bir değer

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen ve Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan Turkcell Kadın Futbolu 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu karşılaşmalarını izleyen Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çok keyifli maçlar izlediklerini belirten Kıragası, "Bu bizim için aslında bir milat, kadın futbolu adına bir milat. Çok önemli günler yaşıyoruz. Salgının yoğun olduğu bir süreçte bu kadar güzel bir organizasyon yapmak ve bu organizasyonda bütün oyuncuları bir arada görüyor olmak bizi çok heyecanlandıran ve çok mutlu eden bir süreç açıkçası" dedi.

Bütün dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın olan Covid-19 sürecinin herkesi olduğu gibi kadın futbolunu da çok ciddi etkilediğini söyleyen Kıragası, "Bir anlamda ligi bu süreçte açmak durumunda kaldık. Çünkü, kadın futbolu amatör statüde yer alıyor ve amatör statüde yer aldığı için bütün oyuncularımızın sağlığını öncelikle korumamız gerekiyordu. Burada da kapalı bir şekilde turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Oyuncularımızın o salgın sürecinden sonraki performansına bakacak olursak, kondisyon anlamında eksiklikler gözümüze çarpıyor. Ama burada bulunduğumuz için ve salgını bir şekilde bertaraf ettiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.