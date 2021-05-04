"Neden şampiyon olmayı hak ettiğimizi herkese göstereceğiz"

Siyah beyazlılarda bugün yapılan antrenman öncesi Cyle Larin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Takım iyi oynadığı zaman ben de iyi oluyorum. Sezon başından bu yana iyi olmak için çok çalışıyorum. Fizik olarak geliştiğimi biliyorum. Belçika'dan buraya hazır geldim ve neler yapabileceğimi gösterdim."

"Kısa sürede çok fazla maç oynadık. Şampiyonluğa giden yolun nasıl olduğunu biliyoruz ve şampiyon olana dek de bunu yapmaya devam edeceğiz. Didier Drogba benim idolüm. Çocukken hep onu izlerdim."

"Sergen Yalçın'ın kendi bir tarzı var. Başka bir teknik direktörle kıyaslanamaz. Umarım Mourinho, Klopp, Guardiola'dan da iyi olur. Bize güveniyor, özgürlük tanıyor. Daha iyi olmasını isterim"

Benim nerede oynadığım çok fark etmez, sol kanat, hücum ya da forvet... Her yerde oynarım her yerde gol atarım." Beşiktaş şampiyon olacak mı?' sorusuna Cyle Larin: "Umarım, inşallah."

"Aboubakar'ın varlığı beni pozitif anlamda etkiliyor. O yokken farklı oynadığım gerçek ama onun varlığı, işlerimizi kolaylaştırıyor. İyi bir uyumumuz var. Takım olarak zaten uyumluyuz."