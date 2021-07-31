Nedret Güvenç kimdir, nerelidir? Nedret Güvenç neden öldü?

Türk sinemasının efsane isimleri arasında yer alan Nedret Güvenç, sabaha karşı uykusunda hayatını kaybetti. Sineme ve tiyatro hayatı boyunca birçok ödülün sahibi olan Nedret Güvenç’in ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu. Arkadaşları ve yakın çevresi, ünlü sanatçı için taziye mesajları yayınladı.

NEDRET GÜVENÇ KİMDİR?

1930’da doğan Nedret Güvenç, Ankara Devlet Konservatuarı’nda piyano ve şan eğitim aldı. Bunun ardından tiyatroya ağırlık veren Nedret Güvenç, 1948 yılında İzmir'de tiyatroya başlayan Nedret Güvenç, İzmir Şehir Tiyatroları 1950’de kapatılınca İstanbul'a taşındı ve İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı.

1959-1960 yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da konuk oyuncu olan Nedret Güvenç, ardından yeniden İstanbul'a döndü. Sayısız tiyatro oyununda başrol oynayan Nedret Güvenç'in bu dalda birçok ödülü bulunuyor.

1974 yılında "En Büyük Kumar" ile yönetmenliğe başlayan Nedret Güvenç, 1995 yılında emekli olduğu İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan sonra "Tiyatro İstanbul" bünyesine katıldı.1998’de Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Nedret Güvenç, Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini yazdı.

NEDRED GÜVENÇ NEDEN ÖLDÜ?

Nedred Güvenç, 91 yaşında sabaha karşı uykusunda vefat etti. Usta sanatçının kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

DOSTLARI YASTA

Nedred Güvenç’in yaşamını yitirmesinin ardından dostları yasa boğuldu. Ünlü isimler Nedret Güvenç'in vefatının arkasından duygularını şu sözleri dile getirdi;

ECE USLU: SEN HEPİMİZİN KIYMETLİSİYDİN

Nedret Güvenç'in yeğeni ünlü oyuncu Ece Uslu, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı:

"Büyük teyzem Nedret Güvenç Bilgütay’ı maalesef dün sabaha karşı uykusunda kaybettik. Zorlu bir hayatın ardından kendisine harika bir hayat kurdu. Yetenekleri ve başarılarıyla donattı hayatını ve asıl benim için en önemli olanı kıymetli eşi rahmetli Okan Bilgitay ile birlikte aşklarını be aralarında ki saygıyı hiç bir zaman kaybetmeden ve o aşklarına hepimizi imrendirerek yaşadılar güzel hayatlarını. Aşkları ve birliktelikleri herkese örnek olabilecek kadar harikaydı, şimdi artık tekrar bir aradalar…. ve benim hayatımda çok önemli olan sevgili anneannem Nebile Fikriye Güvenç ile de beraberler artık ... Hepinizi çok seviyorum . Sen hepimizin çok kıymetlisiydin sevgili ve biricik teyzeciğim. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Işığınla aydınlat gittiğin yeri…

Seni çok seviyorum. "

SÜHA UYGUR

Nedret Güvenç… Türk tiyatrosu çok büyük bir sanatçıyı kaybetti… Başarılarla dolu altın bir devir ne yazık ki sona erdi… Sizi tanımak benim için çok büyük bir onur oldu… Tiyatro dünyasına ve Sevgili Nazan’a, Ece’ye ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum…

NİLGÜN BELGÜN

Nedret Güvenç hanımı kaybetmişiz. Cennet mekanı olsun.

Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti

IŞIL YÜCESOY

Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak... Sayın NEDRET GÜVENÇ gibi çınarı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun.



