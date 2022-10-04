Nef Arsa Sakarya'da, öğrenci rezidansına sahip olma imkanı

İSTANBUL (AA) - Nef, son inovasyonu Nef Arsa özelinde yeni projeler açıklamaya devam ediyor.

Nef'den yapılan açıklamaya göre, 2.500 TL gibi ulaşılabilir taksit seçenekleri ile satışa çıkan Nef Arsa Sakarya’da, arsa yatırımcıları aynı zamanda bir öğrenci rezidansına da sahip olabiliyor.

Sakarya Üniversitesi’nin yanı başında bir öğrenci rezidansını da devreye alacak olan Nef, yatırımcıya 235 bin liradan başlayan fiyatlarla yurt projesinde yatırım imkânı sunuyor. Öğrenci rezidansının yatırımcıya kira getirisi ise bugünkü değer üzerinden aylık 3 bin lira olarak belirlendi.

Hem sürekli değerlenen bir bölgede arsa sahibi olan, hem anapara yatırımını kur ve enflasyona karşı koruyan hem de Nef’in öğrenci yurdu markası olan Novu ile kira getirisi sağlayan arsa sahipleri Nef Arsa Sakarya’ dan ikinci emekli maaşı alır gibi yatırımına değer katacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, bölgedeki beyaz yakalı ve öğrenci nüfusunun talep ve gerekliliklerine göre bir proje devreye aldıklarını belirterek, "Şehirde iki üniversite mevcut. 80 bini aşan öğrenci nüfusu için yeterli yurt ve apart tesislerine ihtiyaç var.

Öğrencilerin Nef Novu kalitesinde bir üniversite hayatı yaşamalarını ve eğitimlerine barınma sorununa takılmadan devam etmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle Nef Novu öğrenci rezidansı yatırımlarımız devam ediyor. Sakarya, aynı zamanda Marmara Bölgesi’nin İstanbul’a yakın güzergâhında önemli ulaşım hatlarının merkezinde yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Timur, Nef Arsa tarafında Nef City 82, Kazdağları, Ilgaz, Eskişehir, Sakarya, Çanakkale, Ayvacık, Lüleburgaz projelerinde arsaların büyük bölümünün satışını gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Kazdağları, Ilgaz ve Eskişehir projelerimizin satışları tamamlandı. Bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi şehirleri ile Ankara gibi büyük şehirlerde olmak üzere yeni arsa projelerini de devreye almayı planlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

