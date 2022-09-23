Nef Vakfı'ndan üniversitelilere karşılıksız eğitim bursu

İSTANBUL (AA) - Nef Vakfı, devlet üniversitesi öğrencilerine "Yüksek Eğitim Bursu" vererek gençlerin geleceklerine ışık tutuyor.

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, bireysel ve toplumsal zenginliklerin ortaya çıkması ve yaşatılmasına katkıda bulunma hedefiyle 2015'ten bugüne çok sayıda farkındalık çalışmasına imza atan Nef Vakfı, öğrencilerin eğitim hayatına bu yıl da yüksek öğrenim burslarıyla destek oluyor.

İyi bir toplumun ancak iyi eğitimle yaratılabileceğine inanan vakıf, Türkiye genelinde devlet üniversitesinde okuyan öğrencilere 10 ay boyunca kesintisiz olarak sunduğu burs ile "Verdiğimiz kadar zenginiz, varlığımız kadar değil" misyonuna da katkıda bulunuyor.

Üniversiteliler burs için 1-14 Ekim'de www.nefvakfi.org adresinden online olarak başvuru yapabilecek.

Öte yandan burs başvurusu için kriterler, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, disiplin cezası ve adli sicil kaydının olmaması, burs süresince eğitime devam ediyor olmak, başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret veya burs almamak, aile aylık gelirinin asgari düzeyde veya altında olması, ara sınıfta okuyan öğrenciler için genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2,0 olması ve bir üst sınıfa geçiş hakkına sahip olmak, ön lisans ve lisans bölümlerinde devlet üniversitesinde örgün eğitime veya özel/vakıf üniversitelerinde yüzde 100 başarı bursu ile eğitime devam etmesi." olarak belirlendi.

