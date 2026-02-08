Nefes kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun! Galatasaray'ı son saniyede yıktı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic ile oynanan nefes kesen derbi maçında önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertli ekip, kritik anlarda üstünlüğü ele geçirerek sahadan 79-77’lik skorla ayrıldı ve zorlu mücadelede rakibini geride bırakmayı başardı. Karşılaşma boyunca yüksek tempolu bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, son saniyelerde bulduğu sayıyla derbiyi kazanarak ligde moral depoladı ve bu zorlu zaferle taraftarlarını heyecanlandırdı.

9 MAÇTIR KAZANIYOR...

Fenerbahçe Beko, Galatasaray ile oynadığı son 9 resmi maçta 9 galibiyet aldı.

FB 79-77 GS

GS 76-85 FB

FB 94-70 GS

FB 89-74 GS

GS 81-95 FB

FB 90-74 GS

GS 62-74 FB

FB 86-64 GS

GS 91-97 FB

İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Koç Gianmarco Pozzecco, Galatasaray MCT Technic'teki ilk lig mağlubiyetini aldı. Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozecco, Fenerbahçe derbisinde ikinci teknik faulün ardından dördüncü çeyrekte ihraç edildi.

89-73 Beşiktaş

82-72 Bahçeşehir

91-78 Tofaş

90-61 Aliağa Petkim

77-79 Fenerbahçe

"FENERBAHÇE BİR İMPARATORLUKTUR"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Tarık Biberovic: “Fenerbahçe bir imparatorluktur ve herkes onu yenmek istiyor. Bunun için yüzde 200 vermelisiniz. Bütün oyuncular bunun farkında. Herkes elinden geleni yapıyor. Hocamız da çok disiplinli ve kaybetmeye tahammülü yok. Biz sahada asla ve asla kaybetmeyi kabul etmeyiz. Özellikle bu maçta onlara kesinlikle böyle bir şey vermeyiz.”

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 12, Boston 6, Biberovic 21, Melli 6, Birch 7, Metecan Birsen 1, Baldwin 7, Emre Ekşioğlu, De Colo 8, Onuralp Bitim 6, Jantunen 5

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 7, Petrucelli 5, Gillespie 10, Palmer 16, White 6, Robinson 14, McCollum 5, Meeks 7, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Muhsin Yaşar 2

Periyot: 13-20

Devre: 32-33