Nefes kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun! Galatasaray'ı son saniyede yıktı

Potadaki derbide kazanan Fenerbahçe oldu. Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında, Galatasaray MCT Technic'i konuk etti. Son çeyrekte geri dönen Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin'in bitime 3.2 saniye kala attığı basketle parkeden 79-77 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic ile oynanan nefes kesen derbi maçında önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertli ekip, kritik anlarda üstünlüğü ele geçirerek sahadan 79-77’lik skorla ayrıldı ve zorlu mücadelede rakibini geride bırakmayı başardı. Karşılaşma boyunca yüksek tempolu bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, son saniyelerde bulduğu sayıyla derbiyi kazanarak ligde moral depoladı ve bu zorlu zaferle taraftarlarını heyecanlandırdı.

9 MAÇTIR KAZANIYOR...

Nefes kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko nun! Galatasaray ı son saniyede yıktı 1

Fenerbahçe Beko, Galatasaray ile oynadığı son 9 resmi maçta 9 galibiyet aldı.

FB 79-77 GS
GS 76-85 FB
FB 94-70 GS
FB 89-74 GS
GS 81-95 FB
FB 90-74 GS
GS 62-74 FB
FB 86-64 GS
GS 91-97 FB

İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Nefes kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko nun! Galatasaray ı son saniyede yıktı 2

Koç Gianmarco Pozzecco, Galatasaray MCT Technic'teki ilk lig mağlubiyetini aldı. Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozecco, Fenerbahçe derbisinde ikinci teknik faulün ardından dördüncü çeyrekte ihraç edildi.

89-73 Beşiktaş
82-72 Bahçeşehir
91-78 Tofaş
90-61 Aliağa Petkim
77-79 Fenerbahçe

"FENERBAHÇE BİR İMPARATORLUKTUR"

Nefes kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko nun! Galatasaray ı son saniyede yıktı 3

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Tarık Biberovic: “Fenerbahçe bir imparatorluktur ve herkes onu yenmek istiyor. Bunun için yüzde 200 vermelisiniz. Bütün oyuncular bunun farkında. Herkes elinden geleni yapıyor. Hocamız da çok disiplinli ve kaybetmeye tahammülü yok. Biz sahada asla ve asla kaybetmeyi kabul etmeyiz. Özellikle bu maçta onlara kesinlikle böyle bir şey vermeyiz.”

Nefes kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko nun! Galatasaray ı son saniyede yıktı 1

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 12, Boston 6, Biberovic 21, Melli 6, Birch 7, Metecan Birsen 1, Baldwin 7, Emre Ekşioğlu, De Colo 8, Onuralp Bitim 6, Jantunen 5

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 7, Petrucelli 5, Gillespie 10, Palmer 16, White 6, Robinson 14, McCollum 5, Meeks 7, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Muhsin Yaşar 2

  1. Periyot: 13-20

Devre: 32-33

  1. Periyot: 52-57

