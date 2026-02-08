MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Naomi Campbell’ın Epstein bağlantısı belgelerde: Moda partilerine çağırmış

Naomi Campbell’ın ismi, Jeffrey Epstein dosyalarında bu kez Moskova ve Kremlin yakınındaki lüks bir daire girişimiyle anıldı; ortaya çıkan e-postalar, ünlü modelin Epstein’ın Rusya’daki emlak temaslarında aracı olduğu iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Naomi Campbell’ın Epstein bağlantısı belgelerde: Moda partilerine çağırmış

Sapık iş insanı Jeffrey Epstein’a ilişkin ortaya çıkan yeni e-postalar, süper model Naomi Campbell’ın, Epstein’ın Moskova’da Kremlin’e yakın lüks bir daire satın alma girişiminde dolaylı rol oynadığını ortaya koydu.

Naomi Campbell’ın Epstein bağlantısı belgelerde: Moda partilerine çağırmış 1

Belgelerde öne çıkan en dikkat çekici unsur ise Naomi Campbell’ın ismi oldu. O dönemde Rus emlak milyarderi Vladislav Doronin ile birlikte olan Campbell’ın, Epstein ile Capital Group arasında ilk teması kuran isim olduğu iddia edildi.

Doronin’in kişisel asistanının, “Naomi’nin isteği üzerine” Epstein’a şirketin lüks dairelerini içeren bağlantıyı gönderdiği e-posta belgelerde açıkça yer aldı.

Naomi Campbell’ın Epstein bağlantısı belgelerde: Moda partilerine çağırmış 2

DOSTLUKLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Dosyalar, Naomi Campbell ile Epstein arasındaki ilişkinin, Epstein’ın 2008’deki mahkûmiyetinden sonra da sürdüğünü ortaya koydu. E-postalarda Campbell’ın Epstein’ı sık sık üst düzey davetlere, moda partilerine ve Cannes’daki 40. yaş günü galasına çağırdığı görüldü.

Naomi Campbell’ın Epstein bağlantısı belgelerde: Moda partilerine çağırmış 3

Ayrıca Campbell’ın Epstein’dan özel jetle ulaşım talep ettiğine ve kendisiyle defalarca iletişime geçtiğine dair yazışmalar da belgelerde yer aldı. Campbell zaman zaman defilelerde giyeceği mayoları da yanına alarak sapığa göstermek için girişimlerde de bulundu.

Konuşmalarda model "Merhaba, ben Naomi. Victoria's Secret ile yapacağım mayo koleksiyonumla ilgili görüşme için Jeffrey ile ne zaman konuşabileceğimi öğrenmek istiyorum. Fotoğraflar ve bazı mayolar yanımda" dedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...
Kızı kocaman olmuş! Günler sonra kavuştularKızı kocaman olmuş! Günler sonra kavuştular

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Naomi Campbell Jeffrey Epstein epstein
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.