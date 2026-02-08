Naomi Campbell’ın Epstein bağlantısı belgelerde: Moda partilerine çağırmış

Sapık iş insanı Jeffrey Epstein’a ilişkin ortaya çıkan yeni e-postalar, süper model Naomi Campbell’ın, Epstein’ın Moskova’da Kremlin’e yakın lüks bir daire satın alma girişiminde dolaylı rol oynadığını ortaya koydu.

Belgelerde öne çıkan en dikkat çekici unsur ise Naomi Campbell’ın ismi oldu. O dönemde Rus emlak milyarderi Vladislav Doronin ile birlikte olan Campbell’ın, Epstein ile Capital Group arasında ilk teması kuran isim olduğu iddia edildi.

Doronin’in kişisel asistanının, “Naomi’nin isteği üzerine” Epstein’a şirketin lüks dairelerini içeren bağlantıyı gönderdiği e-posta belgelerde açıkça yer aldı.

DOSTLUKLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Dosyalar, Naomi Campbell ile Epstein arasındaki ilişkinin, Epstein’ın 2008’deki mahkûmiyetinden sonra da sürdüğünü ortaya koydu. E-postalarda Campbell’ın Epstein’ı sık sık üst düzey davetlere, moda partilerine ve Cannes’daki 40. yaş günü galasına çağırdığı görüldü.

Ayrıca Campbell’ın Epstein’dan özel jetle ulaşım talep ettiğine ve kendisiyle defalarca iletişime geçtiğine dair yazışmalar da belgelerde yer aldı. Campbell zaman zaman defilelerde giyeceği mayoları da yanına alarak sapığa göstermek için girişimlerde de bulundu.

Konuşmalarda model "Merhaba, ben Naomi. Victoria's Secret ile yapacağım mayo koleksiyonumla ilgili görüşme için Jeffrey ile ne zaman konuşabileceğimi öğrenmek istiyorum. Fotoğraflar ve bazı mayolar yanımda" dedi.