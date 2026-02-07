SPOR

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Sarı-Lacivertlilerde beklenen haber geldi! Anderson Talisca'nın sözleşme bilmecesi çözüldü. Fenerbahçe yönetimi, ilk teklifi kabul etmeyen yıldız oyuncu için rakamı yükseltti ve şartları iyileştirdi. Yapılan son görüşmede taraflar el sıkıştı, imzalar an meselesi!

Emre Şen
Emre Şen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de iç transferin bir numaralı gündem maddesi olan Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da "Takımın kilit ismi" olarak rapor verdiği Brezilyalı yıldızı kaybetmemek için fedakarlık yaptı.

İLK TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Fenerbahçe de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam! 1

Yönetimin Talisca'ya sunduğu ilk sözleşme teklifi, oyuncu cephesinden "beklentilerin altında" bulunduğu gerekçesiyle kabul görmemişti. Ancak süreci uzatmak istemeyen ve oyuncunun kafasının karışmasını önlemeyi hedefleyen Fenerbahçe, teklifi güncelledi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam! 2

Yapılan son görüşmede yıllık ücret ve bonuslarda iyileştirmeye giden Sarı-Lacivertliler, Anderson Talisca'yı ikna etmeyi başardı. Brezilyalı yıldızın, kulübün sunduğu yeni ve zamlı teklife "Evet" dediği ve tarafların prensipte her konuda anlaştığı öğrenildi.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Fenerbahçe de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam! 3

Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatacak olan resmi imzanın, önümüzdeki günlerde atılması ve kulüp tarafından görkemli bir videoyla duyurulması bekleniyor.

