Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Fenerbahçe'de iç transferin bir numaralı gündem maddesi olan Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da "Takımın kilit ismi" olarak rapor verdiği Brezilyalı yıldızı kaybetmemek için fedakarlık yaptı.

İLK TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Yönetimin Talisca'ya sunduğu ilk sözleşme teklifi, oyuncu cephesinden "beklentilerin altında" bulunduğu gerekçesiyle kabul görmemişti. Ancak süreci uzatmak istemeyen ve oyuncunun kafasının karışmasını önlemeyi hedefleyen Fenerbahçe, teklifi güncelledi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yapılan son görüşmede yıllık ücret ve bonuslarda iyileştirmeye giden Sarı-Lacivertliler, Anderson Talisca'yı ikna etmeyi başardı. Brezilyalı yıldızın, kulübün sunduğu yeni ve zamlı teklife "Evet" dediği ve tarafların prensipte her konuda anlaştığı öğrenildi.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatacak olan resmi imzanın, önümüzdeki günlerde atılması ve kulüp tarafından görkemli bir videoyla duyurulması bekleniyor.