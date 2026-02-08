SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Deprem etkisi yaratacak sözler! Ahmet Çakar haykırdı: "Galatasaray maçında montaj yaptılar, o golü yediler!"

Rizespor - Galatasaray maçına damga vuran ofsayt kararı sonrası ortalık karıştı! Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, iptal edilen gol için öyle bir iddia ortaya attı ki yenilir yutulur cinsten değil. "10 dakika içinde operasyon çektiler" diyen Çakar, VAR odasını hedef aldı: "Gayriahlaki montaj!"

Deprem etkisi yaratacak sözler! Ahmet Çakar haykırdı: "Galatasaray maçında montaj yaptılar, o golü yediler!"
Emre Şen

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor - Galatasaray mücadelesinde tansiyon tavan yaptı. Ev sahibi ekibin bulduğu gol, dakikalar süren VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ancak asıl kıyamet, maç sonu Ahmet Çakar'ın açıklamalarıyla koptu.

"10 DAKİKA İÇİNDE MONTAJ YAPTILAR"

Deprem etkisi yaratacak sözler! Ahmet Çakar haykırdı: "Galatasaray maçında montaj yaptılar, o golü yediler!" 1

Eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, pozisyonun temiz olduğunu savunarak VAR odasındaki hakemleri ağır bir dille suçladı. Çakar, görüntülerin manipüle edildiğini iddia ederek canlı yayında şu şok ifadeleri kullandı:

"İddia ediyorum. O 10 dakika içinde VAR odasındaki gayriahlaki insanlar montaj yaptılar. Görüntüyü ileri geri ittirip, ayarı bozup bunu ofsayt olarak halkın gözüne soktular."

"HALKIN GÖZÜNE SOKTULAR"

Deprem etkisi yaratacak sözler! Ahmet Çakar haykırdı: "Galatasaray maçında montaj yaptılar, o golü yediler!" 2

Çakar, VAR çizgilerinin ve durdurulan karenin oynanarak "yoktan ofsayt" yaratıldığını öne sürdü. Bu "montaj" iddiası, sosyal medyada Rizesporlu taraftarların tepkisini çekerken, Galatasaray cephesinde de tartışmalara yol açtı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 - 3
Galatasaray Galatasaray

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alperen Şengün, ikinci kez All-Star!Alperen Şengün, ikinci kez All-Star!
Galatasaray'da Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz'ın gecesi!Galatasaray'da Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz'ın gecesi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Çaykur Rizespor VAR Ofsayt galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.