Deprem etkisi yaratacak sözler! Ahmet Çakar haykırdı: "Galatasaray maçında montaj yaptılar, o golü yediler!"

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor - Galatasaray mücadelesinde tansiyon tavan yaptı. Ev sahibi ekibin bulduğu gol, dakikalar süren VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ancak asıl kıyamet, maç sonu Ahmet Çakar'ın açıklamalarıyla koptu.

"10 DAKİKA İÇİNDE MONTAJ YAPTILAR"

Eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, pozisyonun temiz olduğunu savunarak VAR odasındaki hakemleri ağır bir dille suçladı. Çakar, görüntülerin manipüle edildiğini iddia ederek canlı yayında şu şok ifadeleri kullandı:

"İddia ediyorum. O 10 dakika içinde VAR odasındaki gayriahlaki insanlar montaj yaptılar. Görüntüyü ileri geri ittirip, ayarı bozup bunu ofsayt olarak halkın gözüne soktular."

"HALKIN GÖZÜNE SOKTULAR"

Çakar, VAR çizgilerinin ve durdurulan karenin oynanarak "yoktan ofsayt" yaratıldığını öne sürdü. Bu "montaj" iddiası, sosyal medyada Rizesporlu taraftarların tepkisini çekerken, Galatasaray cephesinde de tartışmalara yol açtı.