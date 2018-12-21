Nefes kesen kareler! 2018’in en iyi seyahat fotoğrafları

142 ülkeden yüzlerce fotoğrafçının 20 binden fazla fotoğrafla katıldığı Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü’nü Etiyopya gezisi sırasında çektiği kare ile İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti kazandı.

Henüz 14 yaşında ağabeyinin fotoğraf makinesini çalarak ilk fotoğraflarını çekmeye başlayan İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti, fotoğrafçılık kariyerinde Avrupa, Afrika ve Asya'da 50'den fazla ülkede fotoğraflar çekti.

Pensotti ve dereceye giren diğer fotoğrafçıların eserleri önümüzdeki günlerde Londra'da bir sergiyle fotoğraf tutkunlarının karşısına çıkacak. Özellikle gezi-seyahat fotoğrafçıları arasında oldukça prestijli kabul edilen yarışmanın çeşitli kategorilerinde dereceye giren fotoğraflardan bazıları.