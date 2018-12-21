Nefes kesen kareler! 2018’in en iyi seyahat fotoğrafları

142 ülkeden yüzlerce fotoğrafçının 20 binden fazla fotoğrafla katıldığı Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü’nü Etiyopya gezisi sırasında çektiği kare ile İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti kazandı.
Henüz 14 yaşında ağabeyinin fotoğraf makinesini çalarak ilk fotoğraflarını çekmeye başlayan İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti, fotoğrafçılık kariyerinde Avrupa, Afrika ve Asya'da 50'den fazla ülkede fotoğraflar çekti.
Pensotti ve dereceye giren diğer fotoğrafçıların eserleri önümüzdeki günlerde Londra'da bir sergiyle fotoğraf tutkunlarının karşısına çıkacak. Özellikle gezi-seyahat fotoğrafçıları arasında oldukça prestijli kabul edilen yarışmanın çeşitli kategorilerinde dereceye giren fotoğraflardan bazıları.
2018’in en iyi seyahat fotoğrafları
2018 Yılının En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın 'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde jürinin özel övgüsüne layık görülen Rus fotoğrafçı Vladimir Alexseev'in Rusya'nın Yamal Yarımadası gezisi sırasında çektiği kare.
2018 Yılının En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın 'Doğal Dünya' kategorisinde birinci seçilen Fransız fotoğrafçı Florent Mamelle'nin çalışmasında Guatemala'nın Antigua kentinin yakınında bulunan Fuego Yanardağı görüntülendi.
2018 Yılının En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın 'Sıcak/ Soğuk' kategorisinde birinci seçilen Çinli fotoğrafçı He Jian'ın çalışması.
Dar es Salaam, Tanzania In Tanzania, 2018 Yılının En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın 'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde dereceye giren Hollandalı fotoğrafçı Marinka Masseus'un Tanzanya gezisi sırasında çektiği fotoğraf.
Malezyalı fotoğrafçı Danny Ye Sin Wong'un Etiyopya'da çektiği bu fotoğraf, 2018 Yılının En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın 'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde birinci oldu.
2018 Yılının En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın 'Genç Seyahat Fotoğrafçısı' kategorisinde birinciliğe layık görülen ABD'li fotoğrafçı Isabella Smith'in Fas'ın Chefchaouen kentinde çektiği kare.
2018 Yılının En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın 'Yeni Yetenek Ödülü' kategorisinde birinci seçilen Peru'lu fotoğrfaçı Jose Antonio Rosas'ın fotoğrafı, Peru'nun Puno kentinde düzenlenen dans festivali sırasında çekildi.
2018 Yılının En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın 'Huzur' kategorisinde birincilik kazanan İngiliz fotoğrafçı Simon Morris'in Küba'nın başkenti Havana'da çektiği kare.
2018 Yılının En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın 'Seyahat Portföyü' kategorisinde birincilik kazanan Slovenyalı Matjaz Krivic'in Etiyopya'da çektiği fotoğraf.
2018 Yılının En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nda dereceye giren Avustralyalı fotoğrafçı Daniel Kurian'ın Hindistan gezisi sırasında çektiği kare.
İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti'ye 2018 Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Ödülünü kazandıran Etiyopya'da çektiği kare.
2018 Yılının En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın 'Işık Güzelliği' kategorisinde birinci seçilen ABD'li fotoğrafçı Edward Graham'ın Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Baykal Gölü'nde çektiği fotoğraf.
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