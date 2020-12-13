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  4. Nefes kesen maçta kazanan Anthony Joshua

Nefes kesen maçta kazanan Anthony Joshua

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.12.2020 12:55 | Son Güncelleme

Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Bulgar Kubrat Pulev'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini korudu.

Nefes kesen maçta kazanan Anthony Joshua

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Arena'da düzenlenen ağır sıklet unvan maçında 31 yaşındaki Anthony Joshua, Kubrat Pulev ile karşı karşıya geldi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karşılaşmayı salonda bin kişinin izlemesine izin verildi. Mücadele boyunca ringde üstün taraf olarak gözüken Joshua, 9. rauntta Pulev'i nakavtla mağlup ederek WBA, WBO ve IBF kemerlerini korumayı başardı.

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Kariyerinde 22'si nakavtla olmak üzere çıktığı 25 maçın 24'ünü kazanan Joshua, tek yenilgisini geçen yıl Andy Ruiz'e karşı almıştı. Daha önce 2014'te Ukraynalı Wladimir Klitschko'ya kaybeden 39 yaşındaki Pulev ise 30. maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

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Bu galibiyetle unvanlarını elinde tutan Joshua'nın Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu Büyük Britanyalı Tyson Fury ile karşılaşması bekleniyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

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