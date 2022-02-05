Nefes kesen maçta Trabzonspor, Kasımpaşa'yı devirdi! Kırmızı kartlar maça damga vurgu

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa’yı konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bol pozisyonun yaşandığı karşılaşmada iki takım da birçok fırsattan yararlanamadı. Mücadelenin ikinci yarısında taç pozisyonunda ortalığın gerilmesiyle her iki takımdan da birer futbolcu kırmızı kart gördü. Nefes kesen maçta gülen taraf 1-0'la Trabzonspor oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Cornelius, ceza sahası yayı üzerinde Dorukhan’ı gördü. Dorukhan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul’un üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-0

dakikada sağ kanattan Florent Hadergjonaj’in ceza sahası içine doğru ortasında arka taraftan topu iyi takip eden Eren vuruşunda top kaleci Uğurcan’da kaldı. dakikada sağ taraftan Ben Ouanes’in ortasında kale sahası içinde Uğurcan Çakır, zamanında çıkarak Ahmet Emin’den önce topu kontrol etti. dakikada Edin Visca’nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Vitor Hugo’nun kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kontrol etti.

dakikada Trabzonspor savunmasından seken top, Ahmet Emin’in önüne düştü. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Denswil’den döndü.

İKİNCİ YARI

dakikada gelişen Kasımpaşa atağından topu önüne alan Brecka’nın vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğinin içine çarparak oyun alanına döndü. Dönün topu Denswil uzaklaştırdı. dakikada Valentin Eysseric ve Bruno Peres itirazları sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. dakikada Kasımpaşa’da teknik sorumlu Sami Uğurlu da kırmızı kartla oyundan atıldı.

dakikada sağ kanattan topu alan Serkan arka direğe doğru ortaladı. Cornelius’un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük xxx, Ali Saygın Öğel xxx, Esat Sancaktar xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xx, Denswıl xx, Hugo xx, Puchacz xx, Siopis xx, Dorukhan x (Berat Özdemir dk. 71 x), Vısca xx (Bakasetas dk. 90 ?), Nwakaeme x (Yusuf Erdoğan dk. 71 x), Abdulkadir Ömür x (Serkan Asan dk. 77 x), Cornelius xx (Djaniny dk. 90 ?)

Yedekler: Erce, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Ahmetcan Kaplan, Kouassi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Tarkan x, Brecka x, Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Ben Ouanes xx (Tunay Torun dk. 87 ?), Hajradinovic xx, Travnik x (Eysseric dk. 46 x), Ahmet Emin x (Mamadou Fall dk. 46 x), Umut Dilan Bozok x

Yedekler: Harun Tekin, Erdem, Mehmet Feyzi, Uros Spajic

Teknik Sorumlu Sami Uğurlu

Gol: Visca (dk. 6) (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Peres (dk. 74) (Trabzonspor), Eysseric (dk. 74), Sami Uğurlu (dk. 76) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Dorukhan (Trabzonspor), Eren Elmalı, Brecka, Mamadou Fall (Kasımpaşa)

