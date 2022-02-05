Nefes kesen maçta Trabzonspor, Kasımpaşa'yı devirdi! Kırmızı kartlar maça damga vurgu

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa’yı konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bol pozisyonun yaşandığı karşılaşmada iki takım da birçok fırsattan yararlanamadı. Mücadelenin ikinci yarısında taç pozisyonunda ortalığın gerilmesiyle her iki takımdan da birer futbolcu kırmızı kart gördü. Nefes kesen maçta gülen taraf 1-0'la Trabzonspor oldu.
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük xxx, Ali Saygın Öğel xxx, Esat Sancaktar xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xx, Denswıl xx, Hugo xx, Puchacz xx, Siopis xx, Dorukhan x (Berat Özdemir dk. 71 x), Vısca xx (Bakasetas dk. 90 ?), Nwakaeme x (Yusuf Erdoğan dk. 71 x), Abdulkadir Ömür x (Serkan Asan dk. 77 x), Cornelius xx (Djaniny dk. 90 ?)
Yedekler: Erce, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Ahmetcan Kaplan, Kouassi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Tarkan x, Brecka x, Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Ben Ouanes xx (Tunay Torun dk. 87 ?), Hajradinovic xx, Travnik x (Eysseric dk. 46 x), Ahmet Emin x (Mamadou Fall dk. 46 x), Umut Dilan Bozok x
Yedekler: Harun Tekin, Erdem, Mehmet Feyzi, Uros Spajic
Teknik Sorumlu Sami Uğurlu
Gol: Visca (dk. 6) (Trabzonspor)
Kırmızı Kartlar: Peres (dk. 74) (Trabzonspor), Eysseric (dk. 74), Sami Uğurlu (dk. 76) (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Dorukhan (Trabzonspor), Eren Elmalı, Brecka, Mamadou Fall (Kasımpaşa)
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