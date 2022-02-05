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Nefes kesen maçta Trabzonspor, Kasımpaşa'yı devirdi! Kırmızı kartlar maça damga vurgu

05.02.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor 24. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Hareketli başlayan mücadelede Trabzonspor erken bulduğu golle rakibi karşısında öne geçti. İkinci yarıda her iki takımda kırmızı kart sonucunda 10 kişi kaldı. Nefes kesen maçı Trabzonspor 1-0 kazandı.

Nefes kesen maçta Trabzonspor, Kasımpaşa'yı devirdi! Kırmızı kartlar maça damga vurgu

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa’yı konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bol pozisyonun yaşandığı karşılaşmada iki takım da birçok fırsattan yararlanamadı. Mücadelenin ikinci yarısında taç pozisyonunda ortalığın gerilmesiyle her iki takımdan da birer futbolcu kırmızı kart gördü. Nefes kesen maçta gülen taraf 1-0'la Trabzonspor oldu.

1

MAÇTAN DAKİKALAR

  1. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Cornelius, ceza sahası yayı üzerinde Dorukhan’ı gördü. Dorukhan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul’un üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-0

2

  1. dakikada sağ kanattan Florent Hadergjonaj’in ceza sahası içine doğru ortasında arka taraftan topu iyi takip eden Eren vuruşunda top kaleci Uğurcan’da kaldı.
  2. dakikada sağ taraftan Ben Ouanes’in ortasında kale sahası içinde Uğurcan Çakır, zamanında çıkarak Ahmet Emin’den önce topu kontrol etti.
  3. dakikada Edin Visca’nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Vitor Hugo’nun kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kontrol etti.

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  1. dakikada Trabzonspor savunmasından seken top, Ahmet Emin’in önüne düştü. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Denswil’den döndü.

İKİNCİ YARI

  1. dakikada gelişen Kasımpaşa atağından topu önüne alan Brecka’nın vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğinin içine çarparak oyun alanına döndü. Dönün topu Denswil uzaklaştırdı.
  2. dakikada Valentin Eysseric ve Bruno Peres itirazları sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
  3. dakikada Kasımpaşa’da teknik sorumlu Sami Uğurlu da kırmızı kartla oyundan atıldı.

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  1. dakikada sağ kanattan topu alan Serkan arka direğe doğru ortaladı. Cornelius’un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.

Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük xxx, Ali Saygın Öğel xxx, Esat Sancaktar xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xx, Denswıl xx, Hugo xx, Puchacz xx, Siopis xx, Dorukhan x (Berat Özdemir dk. 71 x), Vısca xx (Bakasetas dk. 90 ?), Nwakaeme x (Yusuf Erdoğan dk. 71 x), Abdulkadir Ömür x (Serkan Asan dk. 77 x), Cornelius xx (Djaniny dk. 90 ?)
Yedekler: Erce, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Ahmetcan Kaplan, Kouassi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Tarkan x, Brecka x, Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Ben Ouanes xx (Tunay Torun dk. 87 ?), Hajradinovic xx, Travnik x (Eysseric dk. 46 x), Ahmet Emin x (Mamadou Fall dk. 46 x), Umut Dilan Bozok x
Yedekler: Harun Tekin, Erdem, Mehmet Feyzi, Uros Spajic
Teknik Sorumlu Sami Uğurlu
Gol: Visca (dk. 6) (Trabzonspor)
Kırmızı Kartlar: Peres (dk. 74) (Trabzonspor), Eysseric (dk. 74), Sami Uğurlu (dk. 76) (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Dorukhan (Trabzonspor), Eren Elmalı, Brecka, Mamadou Fall (Kasımpaşa)

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Trabzonspor
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