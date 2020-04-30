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Nefes kredisi başvuruları başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Başkanı Necati Gültekin, ’Nefes kredisi’ başvurularının başladığını bildirdi."Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu’nun imzaladığı protokol çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kütahya Ticaret Borsası finansman desteği ’Nefes kredisi’ uygulaması, Kütahya’da da başladı.Gültekin, "Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelerimiz, oda ve borsalarımızdan alacakları faaliyet belgesi ile banka şubelerine başvurabileceklerdir.

Nefes kredisi başvuruları başladı

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Başkanı Necati Gültekin, ’Nefes kredisi’ başvurularının başladığını bildirdi.
"Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu’nun imzaladığı protokol çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kütahya Ticaret Borsası finansman desteği ’Nefes kredisi’ uygulaması, Kütahya’da da başladı.
Gültekin, "Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelerimiz, oda ve borsalarımızdan alacakları faaliyet belgesi ile banka şubelerine başvurabileceklerdir. Üyelerimiz ’Nefes kredisi başvurusu içindir’ ibareli faaliyet belgesini borsamızdan alabileceklerdir. Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelerimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler, azami 50 bin TL; 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100 bin TL kullanabilecektir.TOBB Nefes Kredisi faizi, yıllık yüzde 7.50 olacaktır. 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Kredi, 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödenecek. Kredi’nin yüzde 80’i hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.Nefes kredisi, ilk aşamada banka şubeleri aracılığı ile kullanılacak. Daha sonra kamu bankaları da projeye katılacak" diye konuştu.

Nefes kredisi başvuruları başladı

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