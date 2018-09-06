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Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Nefes Nefese 5. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 06.09.2018 09:52 | Son Güncelleme

Nefes Nefese 5. son bölümü, dün akşam Star TV'de izleyicisi ile buluştu. Yazın en başarılı dizilerinden Nefes Nefese başrolünde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun oynuyor. Son bölümden sonra Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes Nefese son bölümde Atmaca, kızı Rüya'yı sonunda bulur ve eve götürmek üzeredir. Nefes Nefese yeni bölüm fragmanında Rüya'nın annesini bulmada Yusuf söz veriyor ve Atmaca ile karşı karşıya kalıyor. İşte Nefes Nefese yeni bölüm fragmanı...

Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Nefes Nefese 5. son bölüm izle)

Nefes Nefese 5. son bölümü, 5 Eylül Çarşamba akşamı, Star TV'de hayranları ile buluştu. Son bölümden sonra Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun'un oynadığı Nefes Nefese dizisinde Yusuf ile Rüya'nın yollarının karşılaşması ve sonrasında gelişen olaylar konu alınıyor. Nefes Nefese son bölümde Rüya, babası Atmaca ile evine geri dönmek üzere yola çıkmak üzeredir. Yusuf, son dakikada Rüya'ya yetişir ve annesini araması için kalmasını ister. Fakat Rüya, Yusuf ile vedalaşır. Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanında ise Rüya'nın fikrinin değiştirdiği ve Yusuf'a geri döndüğü ve annesini aramaya devam edeceği görülüyor. Atmaca ile Yusuf yine karşı karşıya geliyorlar. İşte Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı...

NEFES NEFESE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

NEFES NEFESE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya, Yusuf’u geride bırakacak mı? Alacanlar çiftliğine baskın emrini vermiş olan Atmaca (Uğur Yücel) kızı Rüya’nın (Melisa Şenolsun) orada olduğunu öğrense de artık çok geç kalmıştır. Kan dökülmesine engel olamaz. Çiftlikte patlayan silahlar büyük acılara sebep olacaktır.

NEFES NEFESE SON BÖLÜM İZLE

Atmaca, emrine karşı gelen Yasin’i ele geçirir. Ancak Boran(Nik Xhelillah), komutanını kurtarabilmek için her türlü tehlikeyi göze almaya hazırdır.

Saldırıyı Atmaca’nın adamlarının yaptığından emin olan Yusuf (Şükrü Özyıldız), Selma’nın itirazlarına rağmen intikamını almaya kararlıdır.

Yusuf, Atmaca’yı bulabilmek için çırpınırken sonunda onunla yüz yüze gelir. Atmaca kendini Rüya’nın babası Ayaz Kıran olarak tanıtır. Kızını Almanya’ya geri götürmek için gelmiştir.

Yusuf, Atmaca’nın adamlarından birine ulaşır ve peşine düşer. Artık Atmaca’yı yakalaması an meselesidir. Bilmediği şey ise Atmaca’nın tuzağına doğru ilerlediğidir.

Atmaca her işine taş koyan ve sürekli peşinde olan Yusuf’a bir ders verecektir.

Diğer yandan Selma da Atmaca’nın izini bulmayı başarmıştır. Atmaca’nın planları alt üst olmak üzeredir.

Yusuf, Atmaca’nın tuzağına düşecek mi? Yoksa Atmaca’yı köşeye sıkıştırıp onun aslında Rüya’nın babası olduğunu anlayacak mı? Rüya, Yusuf’u geride bırakıp Almanya’ya dönecek mi?


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