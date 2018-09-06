Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Nefes Nefese 5. son bölüm izle)

Nefes Nefese 5. son bölümü, 5 Eylül Çarşamba akşamı, Star TV'de hayranları ile buluştu. Son bölümden sonra Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun'un oynadığı Nefes Nefese dizisinde Yusuf ile Rüya'nın yollarının karşılaşması ve sonrasında gelişen olaylar konu alınıyor. Nefes Nefese son bölümde Rüya, babası Atmaca ile evine geri dönmek üzere yola çıkmak üzeredir. Yusuf, son dakikada Rüya'ya yetişir ve annesini araması için kalmasını ister. Fakat Rüya, Yusuf ile vedalaşır. Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanında ise Rüya'nın fikrinin değiştirdiği ve Yusuf'a geri döndüğü ve annesini aramaya devam edeceği görülüyor. Atmaca ile Yusuf yine karşı karşıya geliyorlar. İşte Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı...

NEFES NEFESE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

NEFES NEFESE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya, Yusuf’u geride bırakacak mı? Alacanlar çiftliğine baskın emrini vermiş olan Atmaca (Uğur Yücel) kızı Rüya’nın (Melisa Şenolsun) orada olduğunu öğrense de artık çok geç kalmıştır. Kan dökülmesine engel olamaz. Çiftlikte patlayan silahlar büyük acılara sebep olacaktır.