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Nefes Nefese dizisinde Sezen Aksu sürprizi! Nefes Nefese konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 01.08.2018 03:02 | Son Güncelleme

Uğur Yücel'in yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde oynadığı Nefes Nefese dizisi 1. bölümüyle Çarşamba akşamı Star TV'de başlıyor. Aksiyon dolu dizi Nefes Nefese'de Sezen Aksu sürprizi de yaşanacak.

Nefes Nefese dizisinde Sezen Aksu sürprizi! Nefes Nefese konusu nedir?

Yönetmenliğini Uğur Yücel’in yaptığı ve rol aldığı, başrolünde Şükrü Özyıldız’la Melisa Şenolsun’un oynadığı ‘Nefes Nefese’de Sezen Aksu sürprizi...Minik Serçe dizi için ‘Baba’ adlı parçayı hem yazdı hem besteledi hem de söyledi. Yapım bu akşam Star TV’de ekrana gelecek.

“Nefes Nefese” 1 Ağustos Çarşamba Akşamı Saat 20.00’de Star TV’de Başlıyor!​Yapımcılığını TMC’nin üstlendiği,yönetmenliğini Uğur Yücel’in yaptığı, başrollerinde Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun, Ezgi Şenler, Caner Şahin, Gülçin Şantırcıoğlu, Nıx Xhelıau, Şebnem Hassanisoughi, Hülya Duyar, Zeyno Eracar, İpek Ayaz ve Uğur Yücel yer alıyor.

NEFES NEFESE 1. BÖLÜM FRAGMANI

NEFES NEFESE 1. BÖLÜM KONUSU
Rüya Kıran (Melisa Şenolsun) o sabah Berlin'deki evinden Suriye'ye doğru yola çıktığında ölümü çoktan göze almıştır.

Aynı sabah, “bir daha dönmem,” diyerek ailesini terk eden Yusuf Alacan'ın (Şükrü Özyıldız) altı yıl sonra ilk kez Antakya'ya, baba evine döneceği gündür.

Yine o gün, Yusufların arazisinden Suriye'ye geçmeye çalışan kaçak bir konvoy yakalanmış, Mit görevlisi Selma Çelik (Şebnem Hassanisoughi) Atmaca lakaplı uluslararası büyük bir kaçakçının peşine düşmüştür. O akşam Yusuf ve Rüya'nın yolları Suriye sınırında çakışır.

Rüya karşıya geçebilmek için Boran'la (Nik Xhelilaj) buluşmaya, Yusuf ise arazideki sorun yüzünden kaçırılan babasını kurtarmaya gelmiştir. Yusuf'un tetiği çekmesiyle birlikte kıyamet kopar. Boran Yusuf'un babasını, Yusuf ise babasına karşılık Rüya'yı rehin alır. İkisinin de bilmediği, konvoyun sahibi Atmaca lakaplı uluslararası kaçakçının, Berlin'de çok sevilen bir lokantacı olan Rüya'nın babası Ayaz Kıran (Uğur Yücel) olduğudur.

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