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"Nefes Ol" projesiyle sağlık çalışanlarına destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.04.2020 12:12 | Son Güncelleme

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan: - "Sağlık personelimizin sağlıklı bir ortamda dinlenebilmesi için elverişli konaklama noktaları yaratan 'Nefes Ol' projesine katkıda bulunarak destek olmak istedik"

İSTANBUL (AA) - Lokman Hekim Sağlık Vakfı, Allianz Türkiye’nin yaptığı bağışla, Koronavirüs hastalığı (Kovid-19) nedeniyle gece-gündüz, zor şartlarda çalışan sağlık çalışanları için "Nefes Ol" projesini hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye’nin bağış desteğiyle Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın hayata geçirdiği "Nefes Ol" projesiyle sağlık çalışanlarına nefes olunması amaçlanıyor. Proje kapsamında, İstanbul’da çalışan ve Koronavirüs hastalığı (Kovid-19) nedeniyle gece-gündüz hizmet vererek evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına, dinlenebilmeleri ve konaklamaları için, yoğun hastanelerin yakınlarında kapatılan otellerde tek kişilik odalar tahsis ediliyor.

Kovid-19’un tüm dünyadaki yayılma hızının, sağlık hizmetinin önemini daha da artırdığını belirten Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "Allianz Türkiye Ailesi olarak sevdiklerinden uzak, özveriyle zor şartlarda çalışan, her gün görevinin başında olan, hepimizin kahramanı sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık personelimizin sağlıklı bir ortamda dinlenebilmesi için elverişli konaklama noktaları yaratan 'Nefes Ol' projesine katkıda bulunarak destek olmak istedik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Allianz Lokman Hekim Sağlık Vakfı

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