Nefise ve Yunus Emre şakalaşırken Aleyna o harekete sinirlendi! "Kendine gel"

Survivor All Star'da yakın arkadaşlıkları sebebiyle sık sık gündeme gelen Yunus Emre ve Aleyna'nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Aileleri tarafından 'uzak dur' uyarısına maruz kalan Yunus Emre ve Aleyna gerildi. Yunus Emre'nin Nefise'yi kucağında kaldırması sırasında Aleyna'nın bacağına çarptığı olayda Aleyna "Yeter" diyerek Yunus Emre'ye bağırdı.

Aleyna Yunus Emre'ye dönerek; 'Yeter, ayağıma vurdun. Ne yapıyorsun? Bir şey konuşuyorum şurada' diyerek tepki gösterdi. Yunus Emre ise 'Sen nasıl konuşuyorsun? Bir daha bana bağırma' diyerek Aleyna'yı uyardı.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR GECİKMEDİ

Aleyna ise hıncını alamayarak "İnsan sakatlamakta bir numarasın" diyerek kızdı. Yunus Emre ise "Sen kırık mısın ne bağırıyorsun?" sözleriyle dikkat çekti.



Aleyna yakın arkadaşına "Kendine gel" diyerek uyarıda bulundu. O anlarda sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.

İkilinin gerilimini görenler "Beria keyifle izliyordur", "Sonunda nazara geldiler" yorumlarında bulundu.





