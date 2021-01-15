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Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

15.01.2021 18:35 | Son Güncelleme:
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Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

Nefroloji Uzm.

Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin uzman hekim kadrosu bünyesinde yer alarak hasta kabulüne başladı.
Hasta memnuniyeti odaklı, güvenli, kaliteli ve tam teşekküllü sağlık hizmetleri ile öne çıkan, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı yapısıyla toplumun her kesminden insanı ‘’Herkes İçin Sağlık’’ ilkesi ile buluşturan Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, hasta kabulüne başladı.
Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal Kimdir
Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamladı. 2009 yılında ise yine aynı üniversitenin İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini gerçekleştirdi. Kariyerine yan dal branşı olan Nefroloji uzmanlığını da ekleyen Uzm. Dr. Büyükbakkal, 2013 yılında Ankara Dışkapı Y. Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki eğitimini de başarılı bir şekilde tamamladı. Medical Park Gaziantep Hastanesi, Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, ilk olarak, 2002 yılından 2009 yılına kadar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda asistan öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2010 yılında ise Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Nefroloji Kliniği’ne uzman hekim olarak atandı ve bu görevini 2013 yılına kadar sürdürdü. Uzm. Dr. Büyükbakkal, 2013 yılından 2020 yılına kadar Sivas Numune Hastanesi Nefroloji Kliniği’nde Nefroloji Uzmanı olarak çalıştı. Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal’ın, Gaziantep Kilis Tabip Odası Üyeliği mevcuttur. Mesleği ile ilgili çok sayıda kurs ve sertifikası bulunan Uzm. Dr. Büyükbakkal’ın öne çıkan belgeleri ise; Akdeniz Üniversitesi TND Transplantasyon Yoğun Eğitim Programı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Eğitimi olarak sıralanmaktadır. Dr. Büyükbakkal’ın, Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri ile uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri akademik camiada öne çıkmaktadır. Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal 4. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 2013 SKS En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü’nün sahibidir. İlgi alanları ise Nefroloji, Böbrek Yetmezliği, Yoğun Bakım, Hipertansiyon olarak sıralanmaktadır.

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