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Neftçi Bakü'den Galatasaray yorumu; "Şansımız yüzde..."

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.09.2020 08:25 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 2. Turu'ndaki Galatasaray eşleşmesini yorumlayan Neftçi Bakü teknik direktörü Fuzuli Mammadov, "Bence Neftçi'nin şansı %100" dedi.

Neftçi Bakü'den Galatasaray yorumu; "Şansımız yüzde..."

Neftçi Bakü teknik direktörü Fuzuli Mammadov, UEFA Avrupa Ligi 2. Turu'ndaki Galatasaray eşleşmesi ile ilgili iddialı açıklamalar yaptı. Qafqazinfo'ya konuşan Azeri teknik adam 'Galatasaray eşleşmesinde şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna "Bence Neftçi'nin şansı %100" yanıtını verdi.

Mammadov rakipleriyle ilgili şunları söyledi: "Galatasaray dünyanın bildiği bir takım. Oyuncularının bireysel kaliteleri hayli yüksek. Ama bu bir şey değiştirmez. Kardeş ülkenin temsilcisine karşı sahaya kazanmak için çıkacağız. Bence Neftçi'nin şansı %100"

Fuzuli Mammadov kuranın ardından da şu yorumu getirmişti: "Hangi takımla eşleşeceğimizin fark etmeyeceğini söylemiştim. Çünkü olası rakiplerimizin hepsi kuvvetliydi. Bizim asıl istediğimiz bu turdaki maçı sahamızda oynamaktı ve bu gerçekleşti. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama bizim de amaçlarımız var".

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