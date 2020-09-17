Neftçi Bakü - Galatasaray | CANLI

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, Azerbaycan ekiplerinden Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. Tek eleme üstünden oynanacak mücadeledeyi kazanan taraf bir üst turda Hajduk Split ile eşleşecek. Fatih Terim, Neftçi karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkarak Arda Turan, Falcao gibi isimleri yedek kulübesine çekti. Mücadelenin canlı anlatımı ve detayları haberimizde... NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY CANLI ANLATIM Ve karşılaşmada ilk düdük çaldı. 1' Galatasaray'da Babel'in sol kanattan yaptığı ortasını Neftçi savunması kornere gönderdi. 3' Kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolü Neftçi savunması uzaklaştırdı. 5' Kullanılan serbest vuruşu Neftçi savunması taca uzaklaştırdı. 8' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Ömer'in ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Mammadov kornere çeldi. 11' Neftçi daha çok kontrataklarla etkili olmaya çalışıyor. 13' GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Linnes'in sağ kanattan getirdiği topa ceza sahasında kafayı vuran Diagne'nin şutu direkten geri döndü. 18' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede kafayı vuran Diagne topu ağlarla buluşturdu.

21' Sarı-kırmızılılar rakibine önde etkili bir pres uyguluyor. (Sayfayı yenileyiniz) NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov (K), Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes (K), Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Diagne TURU GEÇERSE RAKİP BELLİ Galatasaray, bugün Neftçi Bakü'yü elerse Makedonya temsilcisi Renova'yı 1-0 ile geçen Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu 24 Eylül Perşembe günü yine tek maç üzerinden oynanacak. GALATASARAY SEZONA İYİ BAŞLADI Geçen sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da aradığını bulamayan Galatasaray, yeni sezona iyi başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle normalden geç başlayan Süper Lig’deki maçında sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK’yi 3-1 yendi. Neftçi ise Azerbaycan Ligi’nde ilk haftada Sebail’i 2-1 yenerken, ikinci haftada Sumgayıt’a 2-0 mağlup oldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu’nda ise Kuzey Makedonya ekibi Shkupi’yi 2-1 mağlup ederek tur atlamıştı.