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Neftçi Bakü - Galatasaray | CANLI

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.09.2020 19:01 | Son Güncelleme

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaykan ekibi Neftçi ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazanan, bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi pek çok ayrıntı ve maçı canlı anlatımı haberimizde...

Neftçi Bakü - Galatasaray | CANLI

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, Azerbaycan ekiplerinden Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. Tek eleme üstünden oynanacak mücadeledeyi kazanan taraf bir üst turda Hajduk Split ile eşleşecek. Fatih Terim, Neftçi karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkarak Arda Turan, Falcao gibi isimleri yedek kulübesine çekti. Mücadelenin canlı anlatımı ve detayları haberimizde...

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY CANLI ANLATIM

Ve karşılaşmada ilk düdük çaldı.

1' Galatasaray'da Babel'in sol kanattan yaptığı ortasını Neftçi savunması kornere gönderdi.

3' Kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolü Neftçi savunması uzaklaştırdı.

5' Kullanılan serbest vuruşu Neftçi savunması taca uzaklaştırdı.

8' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Ömer'in ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Mammadov kornere çeldi.

11' Neftçi daha çok kontrataklarla etkili olmaya çalışıyor.

13' GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Linnes'in sağ kanattan getirdiği topa ceza sahasında kafayı vuran Diagne'nin şutu direkten geri döndü.

18' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede kafayı vuran Diagne topu ağlarla buluşturdu.

21' Sarı-kırmızılılar rakibine önde etkili bir pres uyguluyor.

(Sayfayı yenileyiniz)

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov (K), Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes (K), Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Diagne

TURU GEÇERSE RAKİP BELLİ

Galatasaray, bugün Neftçi Bakü'yü elerse Makedonya temsilcisi Renova'yı 1-0 ile geçen Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu 24 Eylül Perşembe günü yine tek maç üzerinden oynanacak.

GALATASARAY SEZONA İYİ BAŞLADI

Geçen sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da aradığını bulamayan Galatasaray, yeni sezona iyi başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle normalden geç başlayan Süper Lig’deki maçında sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK’yi 3-1 yendi. Neftçi ise Azerbaycan Ligi’nde ilk haftada Sebail’i 2-1 yenerken, ikinci haftada Sumgayıt’a 2-0 mağlup oldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu’nda ise Kuzey Makedonya ekibi Shkupi’yi 2-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

GALATASARAY SON 2 ELEMEYİ GEÇEMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ettiği son 2 eleme turunu kendisine göre nispeten zayıf takımlara elenerek gruplara kalamadı. Sarı-kırmızılı takım, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemeri play-off turunda Ukrayna’nın Karpaty takımıyla 2 müsabakada da berabere kaldı ve gol averajıyla elendi. Galatasaray, 2017-2018 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda İsveç’i Östersunds takımı karşısında birer yenilgi ve beraberlik yaşadı ve organizasyonda grup aşamasına adını yazdıramadı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Emre Kılıç,Marcao,bu maçta riske edilmemeliydi, sakatlanirlarsa, Başakşehir ve Fenere karşı ne yapacağız,çok önemli ikiside..!!! bu Fatih terim hiç düşünüyor mu acaba!???!!!
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