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Negredo'ya dudak uçuklatan teklif! Kabul etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Beşiktaş'ın golcüsü Negredo'ya yıllık 7 milyon Euro, siyah-beyazlı kulübe ise 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Beşiktaş yönetimi, İspanyol golcünün menajeriyle şu anda toplantı halinde. Onay verildiği takdirde Negredo'nun transferi gerçekleşecek.

Negredo'ya dudak uçuklatan teklif! Kabul etti

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo konusunda sıcak saatler yaşanıyor... Sezon başında Giuliano'yu Fenerbahçe'den renklerine katan Al Nassr, İspanyol golcüye ise yıllık 7 milyon euro önerdi.

1 milyon Euro bonservis

Suudi Arabistan ekibi siyah-beyazlı kulübe ise 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Bunun yanı sıra Negredo'nun 3 milyon euroya yakın bir alacağını bırakacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim, İspanyol golcünün menajeriyle şu anda toplantı halinde. Tecrübeli forvetin takımda kalıp kalmayacağı bugün belli olacak. Yönetim onay verdiği takdirde Negredo, Al Nassr'a transfer olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş dün düzenlediği basın toplantısında, "Negredo'nun gitmesini istemem ama böyle bir durum varsa, kulübün menfaatlerine de yarıyorsa o zaman iş değişir" açıklamasını yapmıştı. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Alvaro Negredo al nassr

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