MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nejat İşler cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Paylaşımı silip anonim hesaplara kızdı

Nejat İşler cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Paylaşımı silip anonim hesaplara kızdı

07.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nejat İşler sosyal medyada mavi tık aldı, paylaşımlarını artırdı. Son olarak cumhurbaşkanı adayını açıklayan Nejat İşler anonim hesaplardan gelen yorumlardan da rahatsız oldu. İşler paylaşımını sildi ama diğer paylaşımları da gündem oldu.

Nejat İşler cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Paylaşımı silip anonim hesaplara kızdı

Saygı, Kaybedenler Kulübü, Behzat Ç ve daha pek çok yapımda başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Nejat İşler'in sosyal medyada oldukça fazla sahte hesabı bulunuyordu. Oyuncu Nejat İşler orjinal hesabını açtı ve mavi tık aldı. Sosyal medyada paylaşımları dikkat çeken oyuncu son olarak cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Nejat İşler paylaşımda şunları yazdı:

12

"Memleketinin insanlarından korkanlardan olmayın! Al sana ilk 3 cumhurbaşkanı adayım: Canan Kaftancıoğlu, Alper Taş, Selahattin Demirtaş. Zoruna giden böbrek taşlarına baktırsın.

İşler paylaşımı sonrası anonim hesaplardan tepkiler de alınca paylaşımını sildi ve "Ulan, bu civciv beni koruyor mu, engelliyor mu bilemedim. laf yetiştirmek için yazdıklarımı silmem gerekiyor. vatanını seven her ruha selam olsun" dedi.

NEJAT İŞLER GÖZDAĞI DA VERDİ

Nejat İşler küfürlü paylaşım yapanlara da gözdağı verdi ve "Canımın içi, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. Seni iki dakikada evinden alabilirler. Sadece attığın ya da paylaştığın tweet için. Ben şikayetçi olmam da, kamu davasına giriyor. Dikkat et" yorumunda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O Ses Türkiye’de parladı, TikTok’ta milyonlar izledi!O Ses Türkiye’de parladı, TikTok’ta milyonlar izledi!
4 yıllık evlilik bitti! Ünlü oyuncu tek celsede boşandı4 yıllık evlilik bitti! Ünlü oyuncu tek celsede boşandı
Üstsüz pozuna abisi yorum yapınca...Üstsüz pozuna abisi yorum yapınca...
Anahtar Kelimeler:
Nejat İşler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Kerem Aktürkoğlu'nu almak isteyen Prens Selman niyeti bozdu!

Kerem Aktürkoğlu'nu almak isteyen Prens Selman niyeti bozdu!

Sağlık çalışanına saldırı: Yüzümden akan kan avuçlarımı doldurdu

Sağlık çalışanına saldırı: Yüzümden akan kan avuçlarımı doldurdu

Aralarında sanatçı ve hemşireler de var... Lakap bile takmışlar

Aralarında sanatçı ve hemşireler de var... Lakap bile takmışlar

İlginizi Çekebilir

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.