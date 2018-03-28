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Nejat İşler'den sevişme gündemine yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 09:35 | Son Güncelleme

Oyuncu Nejat işler, Kaybedenler Kulübü Yolda filminin sevişme sahnelerinden dolayı eleştirilmesine cevap verdi

Nejat İşler'den sevişme gündemine yanıt!

'Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galası geçen günlerde yapılmıştı. Geceye Nejat İşler ile Yiğit Özşener'in sarhoş gelmesi ve Kerem Fırtına'nın bir kadınla öpüşmesi damgasını vurmuştu.

Film, “Çok sevişme sahnesi var. Özendiriyor” diye eleştirilmişti. Başrol oyuncusu Nejat İşler “Bunun neresi kötü? Dünyayı sevgi, aşk, ilişkiler güzelleştirir. Öldürmeye, kavgaya değil, aşka özensinler” dedi.

Nejat İşler daha önce verdiği bir röportajda da "Yedi yıl önce filmde seks ve argo kelimeler olduğu için tepki gelmişti. Bu durumun devam etmesi korkutuyor mu" sorusuna "Tepki gelsin. Buranın ekmeğini yiyip, suyunu içtim. Bu ülkede çalıştım. Türkiye’yi kaç defa yurtdışında temsil ettim. Yaşam şekli olarak muhalif durabilir. Ama böyle yaşamlar da var." cevabını vermişti.

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nejat işler kaybedenler kulübü

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