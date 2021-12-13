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  4. Nejat İşler gecelerde! Alkolü fazla kaçırdı, küfürler yağdırdı

Nejat İşler gecelerde! Alkolü fazla kaçırdı, küfürler yağdırdı

13.12.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşlarıyla Asmalımescit'te görüntülenen Nejat İşler alkolün dozunu fazla kaçırınca tatsız olaylar yaşandı. Rıza Kocaoğlu ile vakit geçiren Nejat İşler muhabirlere küfürler yağdırdı.

Nejat İşler geçtiğimiz akşam Asmalımescit'te kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu ve Uluç Bayraktar ile buluştu. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolü fazla kaçıran İşler, kendini bir mekanda buldu. Kocaoğlu ile vakit geçiren Nejat İşler, kapıda kendisini görüntüleyen muhabirlere küfürler yağdırdı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; müşteriler, "Arkadaşlar aldırmayın, tanımıyor musunuz hiç? Değişmemiş, her zamanki Nejat İşler... Siz takılmayın" diyerek, muhabirleri teskin etmeye çalıştı.

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Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılmak isteyen ünlü oyuncu, Rıza Kocaoğlu'nun omuzuna tutunarak, kendilerini bekleyen taksiye yöneldi.

"İSPAT EDİN, MAHKEMEYE GİDİN!"

Ayakta durmakta güçlük çeken İşler'e gazeteciler, "Efendim fotoğrafınızı çeken muhabir arkadaşımıza ağza alınmayacak şekilde küfrettiniz. Size yakışmadı" sözlerini yöneltti.

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"İspat edin, mahkemeye gidin!" diyen Nejat İşler, ardından bindiği taksinin camını açarak, gazetecilere orta parmak işareti yaptı. Daha sonra kahkaha atan oyuncu, evinin yolunu tuttu.


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Anahtar Kelimeler:
Nejat İşler Rıza Kocaoğlu
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