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Nejat İşler hastalık sürecinde ne düşündüğünü anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:34 | Son Güncelleme

Nejat İşler 5 yıl önce septik şok geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığı günlerin ardından uzun bir süre düşündüğünü ve yeni bir başlangıç kararı aldığını söyledi.

Nejat İşler hastalık sürecinde ne düşündüğünü anlattı

Sevilen oyuncu Nejat İşler bundan 5 yıl önce septik şok geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Ölümden dönen İşler, hastalığı atlattıktan sonra yeni bir başlangıç yapma kararı aldığını söyledi. İşler, o günlerde bir düşünme sürecine girdiğini belirtti.

ÖLSEYDİN NE DİYECEKLERDİ SENİN İÇİN?

Özel bir markanın reklam filminde o günleri anlatan İşler, şunları söyledi:

“Bir hastalık geçirdim ben ve ölümden döndüm. Ve şöyle düşündüm yatakta yatarken:, ‘Ne yaptın oğlum şimdiye kadar? Ölseydin, ne oldu mesela, ne diyeceklerdi senin için?’ Sonra bir durdum böyle. Çok ısrar oldu başka lokasyonlara gitmemle ilgili… Hastalığımın daha da iyi geçmesiyle ilgili… Ben de dedim ki, ‘Yok ya ben köye gideceğim, orada bir başlangıç yapacağım, yeni bir başlangıç.’ Ve dedim ki, ‘Bundan sonra hayatımı başkaları için yaşayacağım. Birinin hayatını değiştirirsem iyi anlamda, bana yetecek.’ Hep bunun peşindeyim. Böyle bir başlangıç kararı aldım. Dünyanın en zor şeyi insanın kendisine karşı cesur olması aslında. Bazen insan kendini tanımaz, kaçar bazen, unutur kendini, uzaklaşır kendinden. O aralar verilen kararlar iyi kararlar değildir. Kendine cesaretle yaklaştıktan sonra, hatanı, sevabını, her şeyini tartıp ondan sonra güzel bir karar verebilirsin ve bu güzel bir başlangıç olur işte…”

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nejat işler ölümden döndü

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
eh artık namaza başlarsın bidaha ki sefere geç olablilr
:)))))))))) namazla iyi insan olunsaydı , imamlar tecavüzcü , hacılarda hırsız olmazdı. Ensar vakfını söylemiyorum bile...
netice ?
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