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Nejat İşler'i kızdıran hareket! Uçarak yumruk attı

21.09.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Saygı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nejat İşler, Asmalımescit'te kavgaya karıştı. İşler, yanındaki kız arkadaşına saygısızlık yaptığını iddia ettiği bir adama uçarak yumruk attı.

Nejat İşler'i kızdıran hareket! Uçarak yumruk attı

Saygı ve Behzat Ç.'de canlandırdığı Ercüment Çözer karakteriyle de bilinen başarılı oyuncu Nejat İşler, Asmalımescit'te olaylı bir gece yaşadı.

UÇARAK YUMRUK ATTI

tv100’den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre, Nejat İşler'in, yanında bulunan kız arkadaşına saygısızca davranan kişiye sinirlenince kavga çıktı. Ünlü aktör, kız arkadaşını rahatsız eden adama uçarak yumruk attı.

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KORUMALAR ARAYA GİRDİ

Daha sonra adamı yere düşürerek yumruklamaya devam eden İşler’i araya giren korumalar durdurdu. Nejat İşler dövdüğü kişinin mekandan atılmasının ardından eğlencesine devam etti. Ünlü oyuncunun arkadaşlarına “Bir kadına yapılan saygısızlığı asla kaldıramam” dediği öğrenildi.

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Nejat İşler
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