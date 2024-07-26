Nejat İşler ile yatak sahneleri çok konuşulmuştu! İlayda Akdoğan rol arkadaşını öve öve bitiremedi

MYNET- Netflix'te yayınlanan ve Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanlarından uyarlanan, Kötü Adamın 10 Günü filmi büyük ilgi görmüştü.

Başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı oyuncu kadrosunda; İlayda Alişan, Şenay Gürler, Hazal Subaşı, Hazal Filiz Küçükköse, İlayda Akdoğan, Rıza Kocaoğluve Kadir Çermik gibi isimlerin yer aldığı filme cesur sahneler damga vurmuştu.

CESUR SAHNELERİ GÜNDEMDEYDİ

Nejat İşler ile genç oyuncu İlayda Akdoğan'ın yatak sahneleri uzun süre konuşulmuştu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Akdoğan Bebek'te görüntülendi. Güzel oyuncuya rol arkadaşı Nejat İşler soruldu.

ÖVMELERE DOYAMADI

'Bir çok konuşması gündem oluyor. Siz onunla ilgili neler söyleyeceksiniz?' denildi. Akdoğan ise 'Gündem olmayı hak eden bir insan bence. Fikirleriyle, kendi duruşunu ve kendi karakterini hiçbir zaman bozmayan, disiplinli sette çok yardımcı olan, çok keyifli ve konforlu olan biri. Onunla çalışan herkes bence çok şanslı' diyerek rol arkadaşını öve öve bitiremedi.