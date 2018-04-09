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Nejat İşler'in 'Ahmet' adlı yeni filmindeki partneri Funda Eryiğit

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Uluç Bayraktar'ın yönettiği 'Ahmet' filminin başrol oyuncusu Nejat İşler'in partneri belli oldu

Nejat İşler'in 'Ahmet' adlı yeni filmindeki partneri Funda Eryiğit

Bir süredir yaşadığı Gümüşlük'ten ayrılıp İstanbul'a gelen Nejat İşler, Ay Yapım imzalı 'Ahmet' filminin çekimlerine başladı. Mehmet Eroğlu'nun kaleme aldığı '9.75 Santimetre' adlı büyük ses getiren kitaptan uyarlanan filmi, Uluç Bayraktar yönetiyor.

Gezi olaylarına da farklı bir çerçeveden bakan filmde Nejat İşler, geçmişiyle hesaplaşan yüzündeki yarayı sakalıyla kapatan Ahmet adlı bir adamın hikâyesine hayat veriyor.

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Cesur cümleleri olan film, şiddetli kar yağışının olduğu ve alevlerin yükseldiği bir köyde Yedek Subay ve Tim Komutanı Ahmet'e 7 yaşındaki Zinar'ın "Benim babam terörist" sözünü söylemesiyle devam ediyor.

Filmde Nejat İşler'in partnerini oynaması için çok sayıda kadın oyuncuyla görüşüldü.

Sonunda 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinde 'Evdokya' karakterini canlandıran Funda Eryiğit'le anlaşıldı.

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Filmin diğer oyuncusu ise Anne dizisindeki rolüyle beğenilen Berkay Ateş. (Medyatava)

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