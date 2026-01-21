MAGAZİN

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın ikizleri büyüdü! ''Aynı anneleri''

Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Toprak ve Maya, 14'üncü yaşına girdi. Büyüküstün, kızlarının son halini "İyi ki doğdunuz kızlarım" notuyla yayımladı. Büyüküstün'ün paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandıran yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün'ün ikiz çocukları Maya ve Toprak 14'üncü yaşına girdi.

Kızlarının eğitimi için uzun bir süredir Paris'ta bulunan Tuba Büyüküstün, ikiz çocuklarının doğum gününde sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu, kızları Torak ve Maya ile birlikte olduğu fotoğrafına "İyi ki doğdunuz kızlarım" notunu düştü.

Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Büyüküstün'ün kızları için sosyal medyada; 'Aynı anneleri', 'Annelerine benziyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

