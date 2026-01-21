MAGAZİN

Pınar Altuğ Bebek'teki lüks apartman dairesini 'rekor fiyata sattı' denmişti! Jet açıklama

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa Bebek'teki lüks apartman dairesiyle gündeme geldi. Altuğ'un evini rekor fiyata sattığı iddiaları konuşulmaya başlandı.

Öznur Yaslı İkier

“Çocuklar Duymasın” dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa Bebek'teki lüks apartman dairesiyle manşetlerdeki yerini aldı.

Pınar Altuğ, panoramik deniz manzaralı evini daha önce satışa çıkarmış ancak alıcı bulamayınca kiraya vermişti.

Altuğ'un ünlü bir mekanın üst katı olan bu lüks apartman dairesini tam tamına 2,5 milyon dolara sattığı iddia edildi.

JET AÇIKLAMA

Ünlü isimden Bebek'teki dairesi ile ilgili açıklama gecikmedi. Altuğ; 'Hayır satmadık. Birileri evle ilgilendi ama satış olmadı' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
