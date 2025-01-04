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  4. Nejat İşler sarhoşken YouTube kanalına konuk oldu! Küfürlü röportajı sosyal medyayı salladı! ''Bunu yayınlayabilecek misiniz?''

Nejat İşler sarhoşken YouTube kanalına konuk oldu! Küfürlü röportajı sosyal medyayı salladı! ''Bunu yayınlayabilecek misiniz?''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.01.2025 09:06
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Son dönemde 'Evcilik' filmi ile adından söz ettiren ve 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne lâyık görülen Nejat İşler şimdi de OT Tv YouTube kanalına verdiği röportajla gündem oldu. Ünlü ismin sarhoş ve küfürlü hali tepki çekti.

Nejat İşler sarhoşken YouTube kanalına konuk oldu! Küfürlü röportajı sosyal medyayı salladı! ''Bunu yayınlayabilecek misiniz?''

Ümit Ünal'ın yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu yazdığı Evcilik filmi ile son dönemde adından söz ettiğimiz ünlü oyuncu Nejat İşler bu filmdeki rolü ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödüle lâyık görüldü.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de OT Tv YouTube kanalına verdiği röportajla sosyal medyayı salladı. Açıklamalarında birçok konuya değinen Nejat İşler'in küfürlü konuşmaları ve sarhoş halleri izleyicilerin tepkisini çekti.

nejat işler 2

İşler, "Filmi Adana'ya göndermedik mesela. Çünkü jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan'dı. Zeki gibi değil tabii. Zeki kirli, Zeki insan. Zeki'nin hapiste yattığını biliyor musun? 12 Eylül Darbesi'nden sonra" sözleriyle Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'u kıyasladı.

NEJAT İŞLER

Ardından röportajın kayıt dışı hiçbir şey yapmak istemediğini" vurgulayan İşler, "Ben hiçbir şeyden kaçmam. Bunu yayınlayabilecek misiniz?" diye sordu ve açıklamalarına devam etti.

NEJAT İŞLER 3

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Dindarlıkla ilgili açıklamalar yapan ünlü isim "Bunlar değil dindar. Dindar benim. Allah'a da inanmıyorum bu arada. Mesela Allah sensin. Ben Allah'a inanıyorum. 'İkimizin arasında sır olsun' demiş. Allah diyor sana bunu. Ben olsam paylaşmam" ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Nejat İşler'in açıklamalarının ardından sosyal medyada viral olan videoyla ilgili 'bunu yayınlanamayın', 'sarhoş olduğu çok belli', 'ne dediğini bilmiyor' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Nejat İşler
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