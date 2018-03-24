Kaybedenler Kulübü Yolda ismiyle vizyona giren filmin başrol oyuncusu Nejat İşler, "Sektörün en uyumsuzlarından biriyim, halen bana iş geliyor" dedi.

Nejat İşler ve Hande Doğandemir sektörü ve evliliğe bakışlarını Milliyet'ten Sercan Kısmet'e anlattı.

İkinci filmde seyirciyi neler bekliyor?

Nejat İşler: Yiğit Özşener’in, ‘Kaan ile Mete’ye tekrar uğradık işte’ sözünü seviyorum. Bizim için de öyle oldu. İlk filmde bahsettiğimiz yol hikayesini göreceğiz.

Hande Doğandemir: Fiziksel dışında, içsel bir yolculuk var. Karakterlerin içsel yolculuğuna şahit olacağız. Sevda, bir yola çıkıyor ama aynı zamanda hayatında önemli kararlar aldığı ve kendini keşfettiği bir yol süreci oluyor.

İlk proje fenomen oldu, beklentinin yüksek olması korkutuyor mu?

Nejat İşler: Benim için evet. İnternet sayesinde oldu. Film 485 bin civarında izlendi, ama internet sayesinde onun üzerine çıktı. Filmden bağımsız bir şey de olmaya başladı. Zaman içinde, yerine oturtmaya çalıştık.

90’lı yıllarda Kent FM’de olan ‘Kaybedenler Kulübü’ programından yola çıkıldı ama film, üzerine çıkmayı başardı. Bu ilgiyi bekliyor muydunuz?