SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Nelson Semedo, Fenerbahçe’nin 8. Portekizlisi oldu

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Nelson Semedo, kulüp tarihinin 8. Portekizli futbolcusu oldu.

Nelson Semedo, Fenerbahçe’nin 8. Portekizlisi oldu
Berker İşleyen

Fenerbahçe yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda sağ bek mevkiinde oynayan Nelson Semedo’yu renklerine bağladı. Yerli oyuncu olarak kaleci Tarık Çetin ile takviye yapan Fenerbahçe, daha sonra Archie Brown ve Jhon Duran’ı kadrosuna katarken, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar’ı transfer etti.

Semedo, profesyonel kariyerinde Benfica formasıyla yakaladığı çıkışın ardından 2017 yazında İspanyol devi Barcelona’ya transfer oldu. Katalan ekibinde 3 sezon mücadele eden Portekizli kanat oyuncusu, 2021-2022 sezonu başında İngiliz ekibi Wolverhampton’a imza attı. Burada 4 sezon takımın değişmez ismi olan Semedo’nun sözleşmesi 30 Temmuz 2025 itibarıyla sona erdi. Fenerbahçe de oyuncuyu aynı günün gecesinde İstanbul’a getirdi. Deneyimli oyuncu ile sağlık kontrollerinin ardından 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Nelson Semedo, son sezonunda tüm kulvarlarda 37 maça çıkarken 5 asistlik katkı sağladı.

Semedo, aynı zamanda Fenerbahçe’nin 8. Portekizli futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Portekizli futbolcular şöyle:
"Manuel Marques Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Armindo Tue Na Bangna (Bruma)."

En fazla Brezilyalılar forma giydi
Sarı-lacivertlilerin 118 yıllık tarihinde forma giymiş yabancı oyuncuların dağılımında Brezilyalılar ilk sırada bulunuyor. Sambacıları 14 isimle Yugoslavlar izlerken, Almanya ve Portekiz’den 8’er futbolcu takip etti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe, Efkan Bekiroğlu ile anlaşmaya vardıGöztepe, Efkan Bekiroğlu ile anlaşmaya vardı
Milli para masa tenisi sporcularından Kazakistan'da 5'i altın 8 madalyaMilli para masa tenisi sporcularından Kazakistan'da 5'i altın 8 madalya
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çileden çıktı! Çektiği videoyla Sedat Peker'e seslendi

Çileden çıktı! Çektiği videoyla Sedat Peker'e seslendi

Bu detayı ilk kez duyacaksınız… 7 ay önce Linkedin’den Gökalp İçer ile tanışan Avukat Göksu Çelebi’nin o gece verdiği karar hayatına mal oldu!

Bu detayı ilk kez duyacaksınız… 7 ay önce Linkedin’den Gökalp İçer ile tanışan Avukat Göksu Çelebi’nin o gece verdiği karar hayatına mal oldu!

Ali Koç'un uçağı o adaya indi, taraftar heyecanlandı! İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı

Ali Koç'un uçağı o adaya indi, taraftar heyecanlandı! İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı

Ederson transferinde olanlar oldu! Sarı-Kırmızılılar masadan kalktı... İşte sebebi

Ederson transferinde olanlar oldu! Sarı-Kırmızılılar masadan kalktı... İşte sebebi

Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Büyük eleştiri: Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Büyük eleştiri: Sergen Yalçın sesleri

Başkan Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Başkan Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.