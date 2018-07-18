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Nemanja Bjelica ilk olarak Fenerbahçe ile görüşme yapacak

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 18.07.2018 08:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 3 sezon NBA'de Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Nemanja Bjelica, Philadelphia 76ers ile yaptığı anlaşmadan vazgeçerek yönetime Avrupa'ya dönme isteğini bildirdi.

Nemanja Bjelica ilk olarak Fenerbahçe ile görüşme yapacak

Adı Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılmaya başlanan yıldız oyuncu için, uzun rotasyonunu Joffrey Lauvergne transferiyle tamamlayan Fenerbahçe'nin bir hamle yapıp yapmayacağı büyük bir merak konusu.

Konuyla alakalı David Pick'in duyumuna göre Bjelica herhangi bir takımla anlaşmadan önce ilk olarak Fenerbahçe ile görüşecek. Doğuş Grubu sponsorluğu sona eren Sarı Lacivertliler'de mali kriterler transfer için belirleyici olacak. (BASKET DERGİSİ)

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Fenerbahçe Nemanja Bjelica Türkiye Basketbol Ligi

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