Nemanja Bjelica ilk olarak Fenerbahçe ile görüşme yapacak

Adı Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılmaya başlanan yıldız oyuncu için, uzun rotasyonunu Joffrey Lauvergne transferiyle tamamlayan Fenerbahçe'nin bir hamle yapıp yapmayacağı büyük bir merak konusu.

Konuyla alakalı David Pick'in duyumuna göre Bjelica herhangi bir takımla anlaşmadan önce ilk olarak Fenerbahçe ile görüşecek. Doğuş Grubu sponsorluğu sona eren Sarı Lacivertliler'de mali kriterler transfer için belirleyici olacak. (BASKET DERGİSİ)





