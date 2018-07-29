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Nemanja Matic sakatlığı nedeniyle sezon başlangıcını kaçıracak!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Nemanja Matic'ten kötü haber. Mourinho, Matic'in sakatlığı nedeniyle ameliyat olduğunu ve sezon başlangıcını kaçıracağını açıkladı.

Nemanja Matic sakatlığı nedeniyle sezon başlangıcını kaçıracak!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic, sakatlığı yüzünden yeni sezonun başlangıcını kaçıracak.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Liverpool'a 4-1 yenildikleri maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, hazırlık kampına gelen ancak sahaya çıkmayan Matic'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

FIFA Dünya Kupası'nda Sırbistan Milli Takımı forması giyen Matic'in, turnuva sonrası ilk kez 24 Temmuz'da takımla çalıştığını paylaşan Mourinho, "Dünya Kupası'ndan sakat döndü. İzin dönemi de iyileşmesi için yeterli olmadı. Sonrasında ameliyat edildi. Sezon başında bizimle olamayacak. Ne zaman döneceğini şu an için bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

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Manchester United jose mourinho nemanja matic

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