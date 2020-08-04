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Nemrut Krater Gölü yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor

BİTLİS HABERLERİ  | 04.08.2020 11:25 | Son Güncelleme

Nemrut Krater Gölü yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile ilgi çeken Nemrut'a gelen ziyaretçiler, şehrin kalabalığından uzakta göl manzarasına karşı kamp ve piknik yapmanın tadını çıkarıyor.

Adana'dan gelen Hüseyin Güzel, gazetecilere, doğa harikası bir yer olan Nemrut'a daha önceden hiç gelmediğini söyledi.

Ceyhan Güzel ise arkadaşlarının daveti üzerine Bitlis'e geldiğini belirterek, "Nemrut'un adını çok duymuştum ama gelmek nasip olmamıştı. Burada arkadaşlarım var. Davetleri üzerine gelip gördüm. İyi ki gelip buraları gördüm. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Ailesiyle İzmir'den Nemrut'a gelen Emine Akan Özel de Nemrut Krater Gölü'nü herkesin gelip görmesini tavsiye etti.

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