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Nemrut Krater Gölü’nde iki mevsim bir arada yaşanıyor

13.01.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerine iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 948 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği doğa harikası Nemrut Krater Gölü ziyaretçilere iki mevsimi bir arada yaşatıyor. Krater gölünün doğusunda kış mevsimi yüzünü gösterirken batısında ise bahar yaşanıyor. Gölün yüksek kesimleri son günlerde etkili olan karla beyaza bürünürken batısının ise güneşle aydınlanması ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. İki mevsimin etkileyici güzelliğini bir arada görmek isteyenler Nemrut Krater Gölü’nde güzel manzaranın keyfini sürüyor.

Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden vatandaşlar, burada iki mevsimi bir arada yaşadıklarını belirterek manzarayı herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi.

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