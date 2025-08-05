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Nereden nereye... Batshuayi'nin futbolculuk kariyeri tehlikeye girdi!

Bir dönem Türkiye Süper Ligi'nde fırtınalar estiren Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt'ta tutunamadı. Kulübün satış listesine koyduğu Belçikalı golcüye henüz bir talip çıkmaması, kariyerinde büyük bir çıkmaz yaşadığına işaret ediyor.

Nereden nereye... Batshuayi'nin futbolculuk kariyeri tehlikeye girdi!
Emre Şen

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyen Michy Batshuayi'nin kariyeri istediği gibi gitmiyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Alman ekibine katılan Batshuayi, beklenen performansı sergileyemeyince kulübün gözünden düştü.

SATIŞ LİSTESİNE KONULDU

Frankfurt yönetimi, Batshuayi'yi satış listesine koydu ancak şu ana kadar herhangi bir kulüpten resmi bir teklif gelmedi. Bu durum, Belçikalı oyuncunun kariyerinde kritik bir döneme girdiğini gösteriyor. Bir zamanlar gol krallığı yarışında zirveye oynayan Batshuayi'nin, şu anda sahipsiz kalması futbol dünyasında şaşkınlıkla karşılanıyor.

İSTEYEN TAKIM YOK

Batshuayi'nin maaşından ötürü isteyen bir takım olmaması kariyerini bu dönemde tehlikeye soktu. Maaşında indirime gitmeyen Belçikalı oyuncunun sezonu kadro dışı olarak geçirmesi de gündemde.

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