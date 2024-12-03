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"Neredeyse bölgelere kadar gözükecek" deyip Nesrin Cavadzade'nin kıyafetini sansürlediler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.12.2024 13:50
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Söylemezsem Olmaz programında Nesrin Cavadzade'nin dekoltesi yorumcuları rahatsız etti. Sık sık iddialı tarzlarıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu ve Pınar Eliçe oyuncunun dekoltesine dair yorumlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

"Neredeyse bölgelere kadar gözükecek" deyip Nesrin Cavadzade'nin kıyafetini sansürlediler

Nesrin Cavadzade, GQ Man of the Year 2024 gecesinde iddialı tarzıyla adından söz ettirdi. Geceye beyaz bir elbiseyle gelen oyuncu dekoltesiyle bir bakana bir daha baktırdı.

Nesrin Cavadzade'nin dekoltesi Söylemezsem Olmaz masasında da konuşuldu. Sık sık iddialı tarzlarıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu ve Pınar Eliçe oyuncunun tarzını eleştirdi.

Hande Sarıoğlu "Artık saçma sapan dekolteler verilmeye başlandı, dekolte hani şöyle straptez giyersin ama bu nedir ya" deyince Eliçe ise "Her yeri de açmazsın" dedi.

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Hande Sarıoğlu ise "Bu nedir ya, biz bunu ekranda gösteremiyoruz bu giymiş olduğu aşağı iniyor veremiyoruz ekranda. Anlamsız ve manasız bu dekolte niye burada var diye sorguladığımız gereksiz..." ifadelerini kullandı.

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"KORKUNÇ BİR GÖRÜNTÜ"

Hande Sarıoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bu açıklamalar sonra Hande Sarıoğlu'nun Youtube yayınlarda yaptığı hareketler hatırlatıldı.

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Diğer yorumcu da Nesrin Cavadzade'nin kıyafetini "Nesrin giyinmeyi unutmuş neredeyse bölgelere kadar gözükecek gösteremiyoruz korkunç bir görüntü olmuş" dedi.

Yorumcuların bu sözlerine sosyal medyada tepkiler de oldu. Sansürü yanlış bulanlar "Herkes kendine baksın" dedi.

GQ Gecesi'nde kimi daha çok beğendiniz?

GQ Gecesi'nde kimi daha çok beğendiniz?
MELİSA DÖNGEL
ŞEYMA SUBAŞI
GÖKÇE BAHADIR
YASEMİN ALLEN
NESRİN CAVADZADE
AFRA SARAÇOĞLU
Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
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