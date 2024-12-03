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Sandık Kokusu'nun güzeli Nesrin Cavadzade ödül törenine beyazlar içerisinde geldi! Görenler anlam veremedi! 'Nereyi açmak istemiş?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.12.2024 08:28
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Şimdilerde Show Tv'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda hayat verdiği 'Ayça' karakteri ile adından söz ettiğimiz güzel oyuncu Nesrin Cavadzade GQ Man of the Year 2024 gecesinde iddialı tarzıyla boy gösterdi. Geceye beyazlar içerisinde katılan Cavadzade derin dekoltesiyle adeta bakana bir daha baktırdı. Nesrin Cavadzade'nin cesur tarzına kimse anlam veremedi.

Sandık Kokusu'nun güzeli Nesrin Cavadzade ödül törenine beyazlar içerisinde geldi! Görenler anlam veremedi! 'Nereyi açmak istemiş?'

Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş, Şahane Hayatım ve Sandık Kokusu gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, GQ Men Of The Year ödül gecesinde boy gösterdi.

Geceye beyazlar içerisinde katılan Nesrin Cavadzade'nin boynundan göbek altına kadar olan derin göğüs dekoltesi dikkat çekti. Ünlü ismin dekoltesine kimse anlam veremedi.

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YORUM YAĞDI

Nesrin Cavadzade'nin bu haline sosyal medyada; 'nereyi açmak istemiş?', 'bunun anlamı ne?', 'bu ne dekoltesi?', 'hiç olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

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Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 1993 yılında 11 yaşındayken geldi.

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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı.

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Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilmektedir. Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade sandık kokusu
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