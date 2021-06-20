MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Neşe Baykent kimdir? Neşe Baykent kaç yaşında ve nereli? İşte Neşe Baykent’in hayat hikayesi…

Neşe Baykent kimdir? Neşe Baykent kaç yaşında ve nereli? İşte Neşe Baykent’in hayat hikayesi…

20.06.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının her Pazar izleyici ile buluşa yeni dizisi Baş Belası’nın kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Neşe Baykent, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in yer aldığı dizide yardımcı karakter olarak görev alan Neşe Baykent, daha önce birçok iyi projede yer aldı. Son zamanlarda oldukça merak edilen Neşe Baykent kimdir?

Neşe Baykent kimdir? Neşe Baykent kaç yaşında ve nereli? İşte Neşe Baykent’in hayat hikayesi…

Yeni polisiye yaz dizisi Baş Belası’nın oyuncu kadrosunda yer alan Neşe Batkent, ilk oyunculuk deneyimini Keşanlı Ali Destanı dizisinde yaşadı. Daha sonra farklı projelerde izleyici ile buluşan Neşe Baykent, ATV ekranlarında her Pazar izleyici karşısına çıkıyor. Peki Neşe Baykent kimdir? Neşe Baykent kaç yaşında ve nereli?

NEŞE BAYKENT KİMDİR?

Neşe Baykent, 1975 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Neşe Baykent, 1998 yılında rol aldığı Keşanlı Ali Destanı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

2

Yer Altında Dünya Var, Şelale, Kınacılar Konağı, Unutma Beni, Deniz Yıldızı, Beni Affet, Beni Deli Etme gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.

3

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Yelda karakterine hayat veren Neşe Baykent, 1,66 metre boyunda, 56 kilo ve İkizler burcudur.

Neşe Baykent’in rol aldığı diziler ve filmler:

4

  • 2021 - Baş Belası (TV Dizisi)
  • 2019 – Afili Aşk (Yelda Yiğiter) (TV Dizisi)
  • 2018 – Şahin Tepesi (Nilüfer) (TV Dizisi)
  • 2015 - 2016 – Kara Sevda (Vildan) (TV Dizisi)
  • 2013 - 2015 – Deniz Yıldızı (Neriman) (TV Dizisi)
  • 2011 – Beni Affet (Derya) (TV Dizisi)
  • 2011 – Şefkat Tepe (Ayşe) (TV Dizisi)
  • 2008 - 2015 – Unutma Beni (Mehtap) (TV Dizisi)
  • 2008 – Kınacılar Konağı (Gelin) (TV Dizisi)
  • 2001 – Şellale (Sinema Filmi)
  • 2001 – Yeraltında Dünya Var (TV Filmi)
  • 1988 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
İşte ünlülerin estetiksiz halleriİşte ünlülerin estetiksiz halleri
Anahtar Kelimeler:
atv İrem Helvacıoğlu Seçkin Özdemir Baş Belası dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

Meghan Markle'la dalga geçti: Söylentiler duydum

Meghan Markle'la dalga geçti: Söylentiler duydum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.