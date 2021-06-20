Neşe Baykent kimdir? Neşe Baykent kaç yaşında ve nereli? İşte Neşe Baykent’in hayat hikayesi…

Yeni polisiye yaz dizisi Baş Belası’nın oyuncu kadrosunda yer alan Neşe Batkent, ilk oyunculuk deneyimini Keşanlı Ali Destanı dizisinde yaşadı. Daha sonra farklı projelerde izleyici ile buluşan Neşe Baykent, ATV ekranlarında her Pazar izleyici karşısına çıkıyor. Peki Neşe Baykent kimdir? Neşe Baykent kaç yaşında ve nereli?

NEŞE BAYKENT KİMDİR?

Neşe Baykent, 1975 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Neşe Baykent, 1998 yılında rol aldığı Keşanlı Ali Destanı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Yer Altında Dünya Var, Şelale, Kınacılar Konağı, Unutma Beni, Deniz Yıldızı, Beni Affet, Beni Deli Etme gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Yelda karakterine hayat veren Neşe Baykent, 1,66 metre boyunda, 56 kilo ve İkizler burcudur.

Neşe Baykent’in rol aldığı diziler ve filmler:

2021 - Baş Belası (TV Dizisi)

2019 – Afili Aşk (Yelda Yiğiter) (TV Dizisi)

2018 – Şahin Tepesi (Nilüfer) (TV Dizisi)

2015 - 2016 – Kara Sevda (Vildan) (TV Dizisi)

2013 - 2015 – Deniz Yıldızı (Neriman) (TV Dizisi)

2011 – Beni Affet (Derya) (TV Dizisi)

2011 – Şefkat Tepe (Ayşe) (TV Dizisi)

2008 - 2015 – Unutma Beni (Mehtap) (TV Dizisi)

2008 – Kınacılar Konağı (Gelin) (TV Dizisi)

2001 – Şellale (Sinema Filmi)

2001 – Yeraltında Dünya Var (TV Filmi)

1988 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)



