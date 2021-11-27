Neşet Ertaş'ın ailesi konuştu: İçimizi acıtıyor!

25 Kasım tarihinde Neşet Ertaş'ın konuşan mumya robotunu 'Ah Sanal Dünyada, Sanaldan Yüzüme Gülen Dünyada' başlığıyla haber olmuştu.

ERTAŞ'IN ROBOTU KÜLTÜR EVİ'NDE

Kırşehir'de kurulan Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde yer alan Neşet Ertaş robotunun misafirleri 'Hoş geldiniz' diyerek selamlayıp ardından sevilen türkülerini okumasına Ertaş'ın çocukları ve yakın çevresinden de tepki geldi.

"BİZİ YARALIYOR"

Sabah'taN Ömer Karahan'ın haberine göre; Ertaş ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Tüm ülkenin sevgisini kazanmış, değerli bir insanın, panayır sanatçısı gibi gösterilmesi bizi yaralıyor. Bu durum içimizi acıtıyor. Daha önce de kültür merkezinin yetkililerine konuşup hareket etmeyen, sembolik bir Neşet Ertaş heykeli olması gerektiğini ilettik ancak sonuç alamadık. Rahatsızız!" ifadelere yer verildi.



