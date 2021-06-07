YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, 4 oyuncuyla anlaştı

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, 4 oyuncuyla anlaştı

07.06.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp başkanı Mirkan Aydın: - "Önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edeceğiz. Hem Süper Lig başarımızı tekrarlamak hem de Avrupa kupalarında iyi bir derece elde etmek istiyoruz"

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, 4 oyuncuyla anlaştı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, Jessica Thomas, Alaina Coates, Gülşah Duman ve Meltem Yıldızhan'ı kadrosuna kattı.

Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, AA muhabirine, yeni sezon öncesi teknik ekibin verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Jessica Thomas, Alaina Coates, Gülşah Duman ve milli basketbolcu Meltem Yıldızhan ile anlaşmaya vardıklarını belirten Aydın, yeni sezon için iyi bir takım kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Süper Lig'e ilk kez katıldıkları 2020-2021 sezonunu 3'üncülükle tamamladıklarını hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edeceğiz. Hem Süper Lig başarımızı tekrarlamak hem de Avrupa kupalarında iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Onun için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Hem kadro hem de yönetim istikrarına önem veren bir kulüp yapımız var. Başantrenörümüz Erman Okerman ve ekibi takımın başında 4. sezonunu geçirecek. Basketbolun duayen isimlerinden Ali Kavaklıoğlu takım kurulduğundan beri sportif direktörlüğümüzü yürütüyor. Eğitim kurumu olmamızdan kaynaklı disiplin ve mücadeleye ilk sırada yer veriyoruz ve sporcularımızın da bu durumu sahaya yansıtmalarını hedefliyoruz."

Kadın basketbolunun en mücadeleci takımlarından biri olduklarını aktaran Aydın, "Salgının ortadan kalkmasıyla birlikte tribünlerimizi hem öğrencilerimiz hem de basketbolseverler ile dolduracağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sezon tüm sporseverleri bizlere destek olmaya davet ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı Koçyiğit'i kabul ettiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı Koçyiğit'i kabul etti
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Ankara Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazartesi

İmsak
03:19
Sabah
05:13
Öğle
12:52
İkindi
16:50
Akşam
20:22
Yatsı
22:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazartesi

Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Durusu Eczanesi
Cankaya
Oran Eczanesi
Cankaya
Öveçler Can Eczanesi
Cankaya
Yeni Akplaza Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.